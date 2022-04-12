بطولة العالم للمبارزة.. موقف ليبي رجولي دعما لفلسطين

انسحب المنتخب الليبي للمبارزة من بطولة العالم المقامة في دولة الإمارات، رغم بلوغه الدور النهائي وتحقيق نتائج جيدة للغاية، وذلك لرفضه مواجهة منتخب إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن انسحاب الفريق جاء بسبب اضطراره إلى مواجهة منتخب إسرائيل في التصفيات النهائية للبطولة، وذلك في خطوة رمزية لعدم الاعتراف بها.

ويشارك في هذه النسخة 15 دولة عربية هي: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر الجزائر والمغرب وليبيا وتونس إضافة إلى البلد المنظم الإمارات.

وتعتبر بعثة منتخب مصر هي الأكبر في الدول العربية بواقع 42 فرداً، والجزائر 8 أفراد، والبحرين (3)، العراق (7)، السعودية (20)، الكويت (11)، لبنان (10)، ليبيا (6)، سلطنة عمان (12)، تونس (13)، سوريا (2) المغرب (1)، اليمن (2)، والإمارات (35).

وتشهد بطولة العالم لهذه الفئة السنية وجود تجمع كبير من لاعبي المبارزة حول العالم، وهي الأقوى من حيث اللاعبين الأبطال الذين لهم سجل ذهبي أوليمبي حافل في هذه الرياضة من دول عديدة.

وتقام البطولة لفئتي الشباب تحت 20 سنة والناشئين تحت 17 سنة، للفردي والفرق للجنسين في الأسلحة الثلاثة (الإيبيه والفوريه والسابر).

ويأتي انسحاب الفريق الليبي بعد أيام من انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر من البطولة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

وقبل الزمر بأسبوع واحد فقط انسحب لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي من البطولة رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي لمقاومة التطبيع.

وفي 20 مارس/آذار الماضي انسحب عدد من المدربين الأردنيين من دورة دولية للمدربين في رياضة الفل كانت والكيك بوكسينغ، رفضاً لمشاركة وفد رياضي إسرائيلي في الدورة المقامة في البحرين.

وقال المدرب إبراهيم سرقمة في منشور عبر فيسبوك: "أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين، بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني معنا في القاعة"، مضيفاً: "لا للتطبيع".