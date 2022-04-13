النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2235) 13 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
- مسؤول فلسطيني: ذبح اليهود «قرابين» في الأقصى سيوقد حربا دينية ونارا يطال لهيبها العالم كله
- الرئاسة الفلسطينية تحذر من ذبح المتطرفين اليهود قرابين
- البنك الدولي يقدم 23.5 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة ومعالجة الاحتياجات الفورية لإعادة إعمار غزة
- استشهاد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في مدينة عسقلان
- الفصائل حذرت الاحتلال.. دعوات لشد الرحال والاعتكاف في "الأقصى" طيلة أيام رمضان
- نبيل شعت: عباس أجبرني على تقديم استقالتي من مؤسسة عرفات
- محكمة للاحتلال تنظر اليوم بطلب الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة
- مزاعم إسرائيلية: والد منفذ عملية “ديزنغوف” ساعده في الحصول على السلاح
أخبار إسرائيلي
- ليبرمان: لا انتخابات قريبا... نتنياهو سيبرم صفقة ادعاء
- الشاباك ينفي تجسسا صينيا على الوزارات الإسرائيلية
- إسرائيل توسع «كاسر الأمواج» في الضفة
- الإسرائيليون يهرعون للحصول على تراخيص لحمل أسلحة بعد سلسلة من الهجمات القاتلة
- جماعات الهيكل ترصد مكآفاتٍ مالية لتقديم "قربان الفصح" بالأقصى
- الاحتلال اعتقل 1100 فلسطيني منذ بداية العام و300 منذ شهر
- »الأمم المتحدة: السلطات الإسرائيلية هدمت 21 مبنى لفلسطينيين خلال أسبوعين
اخبار دولية
اخبار عربية
- جامعة مغربية تقمع تظاهرة ضدّ التطبيع مع إسرائيل
- جمعية المحامين الكويتية تستضيف مؤتمرا دوليا حول القدس
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الضفة.. إصابات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
- جمعية المحامين الكويتية تستضيف مؤتمرا دوليا حول القدس
- الاحتلال يعدم عاملا من الخليل ويصيب العشرات في مواجهات متفرقة في مدن الضفة الغربية
- البنك الدولي يقدم 23.5 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة ومعالجة الاحتياجات الفورية لإعادة إعمار غزة
- السفير الفلسطيني في بريطانيا: الإعلام يمدح الأوكرانيين لحملهم السلاح ويصفنا بـ”الإرهابيين”- (فيديو)
- الأقصى يحتضن المعتكفين في العشرة الثانية من رمضان لصد المستوطنين ومنع “ذبح القرابين”
- رسائل فلسطينية عملية على تهديدات غانتس.. واشتباك مسلح في جنين والمقاومة تهدد الاحتلال بـ”أيام سوداء”
- المطران عطا الله حنا: يتباكون في العالم على حقوق الإنسان ويغضّون الطرف عن انتهاكات الاحتلال في القدس
- الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه
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الشرق الأوسط
- إسرائيل توسع «كاسر الأمواج» في الضفة
- الجنرالات القدامى: إسرائيل تحتاج إلى ألوية إضافية لتحارب على أربع جبهات
- الرئاسة الفلسطينية تحذر من ذبح المتطرفين اليهود قرابين
الاخبار اللبنانية
- الصادرات العسكرية الإسرائيلية تبلغ ذروة غير مسبوقة
- جامعة مغربية تقمع تظاهرة ضدّ التطبيع مع إسرائيل
- المقاومة للعدو: الأقصى وجنين مقابل الحرب
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
- الاحتلال يحول جنين لثكنة عسكرية.. ويدرس توسيع التصعيد لغزة
- بـ12 مستوطنة جديدة.. سرطان الاستيطان يتفشى في النقب
- إصابة مستوطنين اسرائيليين برصاص الشرطة الفلسطينية
الشرق القطرية
- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
- جماعة يهودية متطرفة تستعد لـ"ذبح القربان" في الأقصى ودعوات فلسطينية للرباط فيه
- استشهاد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في مدينة عسقلان
- أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن قلقه من ارتفاع عدد الضحايا في الأرض الفلسطينية المحتلة
- الإفطار في باحات الأقصى وسيلة الفلسطينيين للمقاومة السلمية
- إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق طولكرم
الشروق المصرية
- الإسرائيليون يهرعون للحصول على تراخيص لحمل أسلحة بعد سلسلة من الهجمات القاتلة
- مسؤول فلسطيني: ذبح اليهود «قرابين» في الأقصى سيوقد حربا دينية ونارا يطال لهيبها العالم كله
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير "ذبح القرابين".. خطوة إسرائيلية غير محسوبة تنذر بمواجهة شاملة
- اليوم.. جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج عن المعتقل أحمد مناصرة
- إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدنا بالضفة
- تقرير "محاربة الاعتكاف".. سياسة الاحتلال للانقضاض على الأقصى
- الرشق: ذبح القرابين في المسجد الأقصى لعب بالنار
- الفصائل حذرت الاحتلال.. دعوات لشد الرحال والاعتكاف في "الأقصى" طيلة أيام رمضان
- جماعات الهيكل ترصد مكآفاتٍ مالية لتقديم "قربان الفصح" بالأقصى
جريدة القدس
- محدث 2|| إصابات واعتقالات في عمليات اقتحام واسعة بالضفة
- محكمة للاحتلال تنظر اليوم بطلب الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة
- مزاعم إسرائيلية: والد منفذ عملية “ديزنغوف” ساعده في الحصول على السلاح
- تخوف إسرائيلي من انتقال الهجمات إلى الضفة الغربية
- ضابط إسرائيلي: يمكننا قتل المطلوبين في أي ساعة لكن لا مصلحة لنا بإشعال الأوضاع
- مصدر بالأوقاف لـ “القدس”: الأقصى لا زال مفتوحًا للاعتكاف
- إصابة شاب بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال مواجهات بمناطق متفرقة
- اجتماع تشاوري للفصائل بغزة لبحث تطورات الأوضاع
صحيفة الأيام
- تواصل حملة الاحتلال على جنين ومدن أخرى وإصابات خلال اقتحام حرم جامعة...
- »استشهاد عامل من الخليل في عسقلان بزعم طعنه ضابط شرطة إسرائيلياً
- » الاحتلال اعتقل 1100 فلسطيني منذ بداية العام و300 خلال الشهر الأخير
- »اتفاق ضمني بين الفصائل في غزة على الحفاظ على وضع التهدئة القائم
- »الأمم المتحدة: السلطات الإسرائيلية هدمت 21 مبنى لفلسطينيين خلال أسبوعين
- »القوات الروسية تواصل ضغوطها على مدينة ماريوبول وشرق أوكرانيا
- »طلب شراء فياغرا للجيش البرازيلي يثير سخرية في مواقع التواصل
- »ملحمة البرنابيو تبتسم للريال على حساب تشلسي المُمتع
الحياة الجديدة
- الاحتلال يصعد انتهاكاته.. إصابات في الخليل وبيت لحم ورام الله
- جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج عن المعتقل أحمد مناصرة اليوم
- منصور: إسرائيل تواصل اعتداءاتها في ظل غياب المساءلة الدولية
- الاحتلال يعتقل شابين ويحول مقدسيا للاعتقال الإداري
وكالة الراي
- اصابات خلال اقتحام الاحتلال "قبر يوسف" وبلدات في نابلس
- 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 103
- جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج عن المعتقل أحمد مناصرة اليوم
- فيديو الدفاع المدني يُنظم جولات تفتيشية على مصانع ومنشآت بغزة
- المستشار الحتة يبحث قضايا العمال مع وكيل وزارة العمل
- الأوقاف تدعو إلى شد الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى
- المكتب الفني بالنيابة يُنظم زيارة تعاونية لوزارة الأوقاف
- الاحتلال يعتزم توصيل الكهرباء لمستوطناته في الضفة
- الاحتلال يمنع خطيب الأقصى من التواصل مع شخصيات فلسطينية
وكالة صفا
- مصدر لـ"صفا": اجتماع فصائلي لبحث الموقف عقب التهديدات باقتحام الأقصى
- بالفيديو قائد الجيش الإسرائيلي السابق يعترف بفشل الانتصار على غزة
- نبيل شعت: عباس أجبرني على تقديم استقالتي من مؤسسة عرفات
- عائلة بنات في رمضانها الأول.. موائد حزينة بلا "نزار"
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وكالة سما
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- الاحتلال يزعم : هكذا ساعد والد منفذ عملية “ديزنغوف” نجله "رعد" ..
- إحداها خطيرة .. إصابات واعتقالات خلال عمليات اقتحام واسعة في مدن الضفة
- نبيل شعث: سأقدم استقالتي من منصب مستشار الرئيس عباس
- غزة: سعر جديد للدجاج بدءاً من الخميس
- هآرتس: غزة قد ترد بالصواريخ على حملة "اسرائيل" القمعية في الضفة
فلسطين اليوم
- بالفيديو اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي لجنين
- ماهو الجديد بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وحقيقة الـ700 شيقل؟
- بالفيديو والصور إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات في بيتا ومنطقة قبر يوسف شرق نابلس
- الضفة والقدس تشتعلان ليلاً: إصابات واعتقالات في مواجهات متواصلة
- قوات الاحتلال تقتحم بلدة سنجل شمال رام الله واندلاع مواجهات
عرب 48
- قيس عبد الكريم يستقيل من منصب الأمانة العامة لـ"الديمقراطية" في الضفة
- إطلاق سراح الأسير أبو جعفر الذي استقبل في منزله الأسيرين كممجي وانفيعات
- الاحتلال يمنع عكرمة صبري من التواصل مع شخصيات بينها رائد صلاح
- "الأكواب المشبوهة": الصين هددت إسرائيل.. نفي رسمي أو عواقب فورية
- بعد محاولتين: طائرة لـ"إل عال" تفشل بالإقلاع
- ليبرمان: لا انتخابات قريبا... نتنياهو سيبرم صفقة ادعاء
- الشاباك ينفي تجسسا صينيا على الوزارات الإسرائيلية
- الاحتلال اعتقل 1100 فلسطيني منذ بداية العام و300 منذ شهر
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وكالة وفا
- الاحتلال يصيب 16 مواطنا بالرصاص أحدهم بحالة حرجة ويعتقل 9 آخ ...
- جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج عن المعتقل أحمد مناصرة اليوم
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حدث في مثل هذا اليوم
13 نيسان (أبريل)
- 2002م عملية استشهادية في القدس تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة حوالي 20 وقد نفذتها فتاة من الخليل وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيدة "عندليب طقاطقة" هي منفذة العملية.
- 1997م الجندي الأردني أحمد الدقامسة يطلق الرصاص على مجموعة سياحية إسرائيلية عند الحدود مع الأردن، ما يؤدي إلى مقتل سبع إسرائيليات قال إنهن سخرن منه وهو يصلي. حكم عليه بالسجن المؤبد.
- 1997م وفاة الصحفي المصري مصطفى أمين (ولد عام 1914). أسس مع شقيقه علي أمين جريدة "أخبار اليوم".
- 1989م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم قرية نحالين القريبة من بيت لحم وتغتال خمسة شبان فلسطينيين بدم بارد كانوا في طريقهم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر وهم صائمون في رمضان.
- 1985م مقتل ستة جنود إسرائيليين في هجوم فدائي نفذته المقاومة الوطنية اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.
- 1982م وزير الدفاع الإسرائيلي آرائيل شارون (ولد عام 1928) يتهم مصر بدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة.
- 1975م اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عقب مصرع 27 فدائياً فلسطينياً ولبنانياً في منطقة "عين الرمانة" برصاص مسلحي حزب الكتائب المسيحية (توقفت الحرب عام 1990 اثر اتفاق الطائف).
- 1950م جامعة الدول العربية تقر معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون العربي الاقتصادي.
- 1948م منظمة الهاغاناه الصهيونية تبدأ المرحلة الثانية في سياق عمليات خطة "دالت" لطرد الفلسطينيين من الجليل الشرقي والأوسط واحتلال مدينة صفد وتشن عملية هرئيل الهجومية على قرى بدو وبيت سوريك وسريس وصوبا في قضاء القدس وتدمرها كلها.
- 1948م قوات الجهاد المقدس في فلسطين تنصب كمين لقافلة الهاغاناة على الطريق المؤدي إلى الجامعة العبرية شرقي القدس, وتستبك معها تقتل تسعة وثلاثين عنصرا من عصابة الهاغاناه اليهودية.
- 1947م جامعة الدول العربية تعلن الحرب ضد الجماعات اليهودية المسلحة في فلسطين.
- 1920م تأسيس صحيفة "القدس الشريف" الأسبوعية السياسية المستقلة في القدس لصاحبها ومحررها حسن صدقي الدجاني.
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