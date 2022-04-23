النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2243) السبت 23/4/2022

أخبار فلسطينية﻿

مسؤول أممي يبحث مع هنية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل و57 جريحاً بصدامات جديدة في باحة الأقصى

مطالبة فلسطينية للأنظمة المُطبّعة بطرد سفراء إسرائيل.. ومؤسسات أجنبية تدعو لترك “موقف الحياد الزائف” ومعاقبة الاحتلال

التحرير الفلسطينية: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي

أخبار إسرائيلية

جنرال إسرائيلي يرى إيجابيات في «تحوّل حزب الله إلى جيش»

محكمة إسرائيلية تلغي القيود على الصلاة في كنيسة القيامة

اخبار دولية

مسؤولة في منظمة حقوقية أمريكية لـ الشرق: الكونغرس مطالب باتخاذ إجراءات لمعاقبة إسرائيل

واشنطن: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية بالقدس

مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان: شعب فلسطين ملأ الأرض عزة وكرامة قبل 23 ساعات

الصحف العربية

القدس العربي

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في الخليل

الضفة.. إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

سفيرا فلسطين والأردن لدى لندن يشرحان للخارجية البريطانية الانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي

توتر ومخاوف من تصعيد في البلدة القديمة في القدس

جماهير غفيرة تشيّع شهيدا في جنين وإصابة العشرات في مسيرات مقاومة الاستيطان

استمرار “معركة الأمعاء الخاوية”.. الأسيران عواودة وريان يواصلان الإضراب ومطالبات فلسطينية بتدخل سريع لإنقاذهما

الشرق الأوسط

الشرطة الإسرائيلية تهاجم المصلين في الأقصى بـ«المسيّرات»

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين

بطائرةٍ مسيرة.. الاحتلال الإسرائيلي يُمطر المصلين في باحات الأقصى بقنابل الغاز المسيل للدموع

بأعداد استثنائية.. الفلسطينيون يؤدون صلاة "الجمعة الثالثة" من رمضان بالأقصى رغم قيود الاحتلال

الشروق المصرية

إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل بعد مواجهات الحرم القدسي

إصابة 57 فلسطينيا في تجدد المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى

فلسطين.. الاحتلال يعتقل فتيين من باب الساهرة بالقدس

إصابة شاب فلسطيني إثر اعتداء مستوطن عليه في القدس واعتقاله

فلسطين.. هيئة شؤون الأسرى: قوات القمع تقتحم قسم «24» في معتقل النقب

فلسطين.. 4 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين من الخليل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

بالفيديو.. عشرات الإصابات في صفوف المعتكفين وحريق في أشجار المسجد الأقصى

عمان: تشييع جثمان القائد الوطني الكبير خالد طنطش

عمان: بدء الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية لمواجهة إجراءات الاحتلال في القدس

البطريرك ثيوفولوس: لا يوجد أي تفسير لقرار الاحتلال تحديد عدد المصلين في "القيامة"

أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في "الأقصى"

جريدة الأيام

الاحتلال يقمع المصلين في المسجد الأقصى ووقوع إصابات واعتقالات

شهيد في اليامون متأثراً بجروحه وعشرات الإصابات في قمع مسيرات الجمعة

مستوطنو "جفعات سلعيت" يشرعون في توسيع المنطقة بالأغوار الشمالية

هيومن رايتس ووتش": جدار الفصل الإسرائيلي يقيّد سبل العيش في الضفة

تسعى للسيطرة على جنوب أوكرانيا والأمم المتحدة تتحدث عن "جرائم حرب"

تسجيل ترانيم كنسيّة داخل بئر في القدس

وكالة الرأي الفلسطينية

معاريف: هل يحافظ عباس على حكومة بينيت أم يفككها ؟

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

وينسلاند لهنية: نقلت 3 رسائل مهمة لـ"اسرائيل"

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

جيش الاحتلال يزعم اعتقال عم منفذ عملية تل أبيب

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال عم الشهيد رعد خازم

عرب 48

القدس: الاحتلال يغلق باب جديد في وجه المحتفلين بسبت النور

القدس: هدوء حذر بعد مواجهات الصباح

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في بيتا وكفر قدوم

وفا

حدث في مثل هذا اليوم

23 نيسان (أبريل)

2003م تواصلت سلسلة اجتماعاتٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و اللجنة المركزية لـ "فتح" لدراسة الحلول للخلاف الحادّ بين رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات و رئيس وزرائه المعيّن أبو مازن حول تشكيل الحكومة .

2002م ثلاثة آلاف مستوطنٍ صهيونيّ بمعاونة قوات الاحتلال ، يستولون على عددٍ من منازل الفلسطينيين في حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة ، و يطردون العائلات الفلسطينيّة منها ضمن خطة تهويديّة للمدينة .

2002م قوات الاحتلال تغتال قائد كتائب شهداء الأقصى في الخليل مروان زلّوم ، و قد استشهد مرافقه معه في عمليّة الاغتيال .

2002م الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الفنلندي السابق للتحقيق في الأحداث والمجازر التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في مخيم جنين

2001م إصابة 7 إسرائيليين بجروح في انفجار سيارة مفخخة شرق تل أبيب والجبهة الشعبية تتبنى العملية.

1994م مصرع مستوطنة يهودية وجندي إسرائيلي ومقتل فلسطيني في الأراضي المحتلة.

1969م محكمة أمريكية تحكم بالإعدام على الفلسطيني سرحان سرحان، المتهم بقتل السيناتور روبرت كينيدي (1925 - 1968) شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي (1917 - 1963).

1948م عُقِد اجتماعٌ في العاصمة الأردنيّة حضره عددٌ من رؤساء الوزارات و الوزراء العرب ، و تقرّر فيه دخول الجيوش النظامية العربيّة إلى فلسطين حال انتهاء الانتداب البريطانيّ عليها .