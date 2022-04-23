النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2243) السبت 23/4/2022
أخبار فلسطينية
مسؤول أممي يبحث مع هنية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل و57 جريحاً بصدامات جديدة في باحة الأقصى
مطالبة فلسطينية للأنظمة المُطبّعة بطرد سفراء إسرائيل.. ومؤسسات أجنبية تدعو لترك “موقف الحياد الزائف” ومعاقبة الاحتلال
التحرير الفلسطينية: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي
منظمة التحرير الفلسطينية: الصمت الدولي شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه
الرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد خلال الأيام القادمة
أخبار إسرائيلية
جنرال إسرائيلي يرى إيجابيات في «تحوّل حزب الله إلى جيش»
محكمة إسرائيلية تلغي القيود على الصلاة في كنيسة القيامة
اخبار دولية
مسؤولة في منظمة حقوقية أمريكية لـ الشرق: الكونغرس مطالب باتخاذ إجراءات لمعاقبة إسرائيل
بريطانيا: انتفاضة شعبية في لندن نصرة للأقصى
الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وينسلاند يهاتف هنية ويضعه في صورة رسائله للاحتلال
واشنطن: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية بالقدس
أخبار عربية
غدا.. مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعا عاجلا لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين
مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى
مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان: شعب فلسطين ملأ الأرض عزة وكرامة قبل 23 ساعات
آلاف المغاربة يشاركون في "جمعة الغضب" نصرًة للأقصى ورفضًا للتطبيع
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في الخليل
الضفة.. إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
سفيرا فلسطين والأردن لدى لندن يشرحان للخارجية البريطانية الانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي
توتر ومخاوف من تصعيد في البلدة القديمة في القدس
جماهير غفيرة تشيّع شهيدا في جنين وإصابة العشرات في مسيرات مقاومة الاستيطان
استمرار “معركة الأمعاء الخاوية”.. الأسيران عواودة وريان يواصلان الإضراب ومطالبات فلسطينية بتدخل سريع لإنقاذهما
الشرق الأوسط
الشرطة الإسرائيلية تهاجم المصلين في الأقصى بـ«المسيّرات»
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين
بطائرةٍ مسيرة.. الاحتلال الإسرائيلي يُمطر المصلين في باحات الأقصى بقنابل الغاز المسيل للدموع
بأعداد استثنائية.. الفلسطينيون يؤدون صلاة "الجمعة الثالثة" من رمضان بالأقصى رغم قيود الاحتلال
الشروق المصرية
إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل بعد مواجهات الحرم القدسي
إصابة 57 فلسطينيا في تجدد المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى
صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى
فلسطين.. الاحتلال يعتقل فتيين من باب الساهرة بالقدس
إصابة شاب فلسطيني إثر اعتداء مستوطن عليه في القدس واعتقاله
فلسطين.. هيئة شؤون الأسرى: قوات القمع تقتحم قسم «24» في معتقل النقب
فلسطين.. 4 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين من الخليل
الغد الأردنية
شهيد وإصابات واعتقالات واعتداء واسع على الأقصى
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بمواجهات في “الأقصى” والضفة الغربية
الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين
الشرق القطرية
بالفيديو.. عشرات الإصابات في صفوف المعتكفين وحريق في أشجار المسجد الأقصى
إصابة 27 فلسطينيا بالرصاص إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى
بعد أن حطمها الاحتلال الإسرائيلي.. نشطاء يوثقون رحلة تصنيع نوافذ المسجد الأقصى
مدير المسجد الأقصى: الاقتحامات اليومية للأقصى لن تعطي الشرعية للكيان الإسرائيلي
رئيس وزراء فلسطين يجدد المطالبة بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يُغلق حاجز بيت حانون "إيرز" أمام عُمال وتجار غزة
أبو رويضة: 16 ألف شركة و23 ألف سجل تجاري بغزة
شرطة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف نشطاء أم الفحم
حماس تشيد بالتفاف شعبنا في الأقصى حول رموز المقاومة
مستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل
الهندي: نحن في معركة مفتوحة مع الاحتلال أساسها القدس والأقصى
إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة والداخل المحتل
القدس المحلية
ردًا على إطلاق الصواريخ.. الاحتلال يقرر إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"
مقتل سيدة على يد ابنها في اللد
المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ113
غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين
سقوط صاروخ جديد بغلاف غزة
النقابة تستنكر استمرار استهداف الاحتلال للصحفيين
إصابة شرطي خلال تأمين منازل المواطنين بالخليل
الشرطة: ارتفاع حالات القتل والمشاجرات منذ بداية شهر رمضان
الحياة الجديدة
الرئيس يستقبل مديرة المعهد الوطني للصحة العامة
عمان: تشييع جثمان القائد الوطني الكبير خالد طنطش
عمان: بدء الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية لمواجهة إجراءات الاحتلال في القدس
البطريرك ثيوفولوس: لا يوجد أي تفسير لقرار الاحتلال تحديد عدد المصلين في "القيامة"
أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في "الأقصى"
جريدة الأيام
الاحتلال يقمع المصلين في المسجد الأقصى ووقوع إصابات واعتقالات
شهيد في اليامون متأثراً بجروحه وعشرات الإصابات في قمع مسيرات الجمعة
مستوطنو "جفعات سلعيت" يشرعون في توسيع المنطقة بالأغوار الشمالية
هيومن رايتس ووتش": جدار الفصل الإسرائيلي يقيّد سبل العيش في الضفة
تسعى للسيطرة على جنوب أوكرانيا والأمم المتحدة تتحدث عن "جرائم حرب"
تسجيل ترانيم كنسيّة داخل بئر في القدس
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين
حماس: الهتاف للمقاومة بالأقصى دليل على عمق الإيمان بها
حماس: تقييد الاحتلال وصول المسيحيين لكنيسة القيام سابقة تاريخية
الآلاف يخرجون في شمال غزة نصرة للأقصى
اختناقات بمواجهات مع الاحتلال في بيتا
اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي توزع قسائم شرائية لجرحى "سيف القدس"
حماس تنعى شهيد جنين وتؤكد: دماء الشهداء وقود لشعبنا بمقاومته
الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بمداهمات بالقدس
هيئة لملاحقة جرائم الاحتلال تصدر تقريرها حول معركة "سيف القدس"
الأجهزة الأمنية تفرج عن الناشط عمرو
وكالة الرأي الفلسطينية
مسؤول إسرائيلي: حماس والجهاد تمكنتا من إعادة تأهيل منظومتهما الصاروخية
4 إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
قوات القمع تقتحم قسم (24) بمعتقل النقب
طائرات الاحتلال"المسيرة " تستهدف المصلين في الاقصى
150 الف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة في المسجد الاقصى
حماس تدعو للرباط طيلة العشر الأواخر بالمسجد الأقصى
جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد لبدي من اليامون
المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يواصل زيارات حملة " مودة"
الجنايات الكبرى تصدر احكاماً بالمؤبد والحبس في قضايا مخدرات
فلسطين اليوم
شبان يُزيلون نقطة لشرطة الاحتلال فوق مصلى باب الرحمة
الاحتلال يطلق النار تجاه رعاة الأغنام جنوب القطاع
إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
نادي الاسير : الاحتلال يتكتم بشأن الوضع الصحي لمصاب أحداث الاقصى "وليد الشريف"
اعتقال الشيخ عصمت الحموري من منزله في بلدة بيت حنينا بالقدس
الاحتلال يهاجم أمسية رمضانية للأطفال في رأس كركر ويصيب العشرات بالاختناق
سما نيوز
معاريف: هل يحافظ عباس على حكومة بينيت أم يفككها ؟
اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
وينسلاند لهنية: نقلت 3 رسائل مهمة لـ"اسرائيل"
يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي
جيش الاحتلال يزعم اعتقال عم منفذ عملية تل أبيب
زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال عم الشهيد رعد خازم
ارزيقات: ارتفاع حالات القتل والمشاجرات منذ بداية شهر رمضان
الطيبي يزور الشاب المعتقل وليد الشريف
وفاة عاملين في الداخل المحتل
وزير الخارجية التونسي "إسرائيل" تسعى لتغيير جوهر القضية الفلسطينية
نقابي مغربي: فلسطين ستكون حاضرة بقوة بمسيرات الأول من أيار
عرب 48
القدس: الاحتلال يغلق باب جديد في وجه المحتفلين بسبت النور
القدس: هدوء حذر بعد مواجهات الصباح
إصابات في مواجهات مع الاحتلال في بيتا وكفر قدوم
وفا
المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن ال ...
مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القدي ...
وقفة مساندة للأسير المضرب عن الطعام خليل العو ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 23 نيسان (أبريل)
- 2003م تواصلت سلسلة اجتماعاتٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و اللجنة المركزية لـ "فتح" لدراسة الحلول للخلاف الحادّ بين رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات و رئيس وزرائه المعيّن أبو مازن حول تشكيل الحكومة .
- 2002م ثلاثة آلاف مستوطنٍ صهيونيّ بمعاونة قوات الاحتلال ، يستولون على عددٍ من منازل الفلسطينيين في حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة ، و يطردون العائلات الفلسطينيّة منها ضمن خطة تهويديّة للمدينة .
- 2002م قوات الاحتلال تغتال قائد كتائب شهداء الأقصى في الخليل مروان زلّوم ، و قد استشهد مرافقه معه في عمليّة الاغتيال .
- 2002م الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الفنلندي السابق للتحقيق في الأحداث والمجازر التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في مخيم جنين.
- 2001م إصابة 7 إسرائيليين بجروح في انفجار سيارة مفخخة شرق تل أبيب والجبهة الشعبية تتبنى العملية.
- 1994م مصرع مستوطنة يهودية وجندي إسرائيلي ومقتل فلسطيني في الأراضي المحتلة.
- 1969م محكمة أمريكية تحكم بالإعدام على الفلسطيني سرحان سرحان، المتهم بقتل السيناتور روبرت كينيدي (1925 - 1968) شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي (1917 - 1963).
- 1948م عُقِد اجتماعٌ في العاصمة الأردنيّة حضره عددٌ من رؤساء الوزارات و الوزراء العرب ، و تقرّر فيه دخول الجيوش النظامية العربيّة إلى فلسطين حال انتهاء الانتداب البريطانيّ عليها .
- 1903م تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا يعرض مشروع أوغندا على الدكتور هرتزل، ويقول له: "خلال زيارتي لأوغدا قلت لنفسي وأنا هناك هذه البلاد تصلح للدكتور هرتزل، ولكنك طبعا تريد أن تذهب إلى فلسطين".
-