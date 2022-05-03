لخطورة وضعه الصحي... نقل الأسير عواودة للمستشفى

الداخل المحتل-الرأي:

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة إلى مستشفى "ٱساف هروفيه"، لخطورة وضعه الصحي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال عقدت جلسة بناء على طلب من محامية المعتقل عواودة، لمناقشة الحالة الصحية له، وقررت فيها نقله من مستشفى عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "ٱساف هروفيه" لخطورة وضعه الصحي.

والمعتقل عواودة (40 عامًا) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ63 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويعاني عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر، وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 20 كغم.