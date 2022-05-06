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حذر من بناء وحدات استيطانية جديدة

الأردن يُحذر من الإقدام على تهجير فلسطيني يطا

06 آيار / مايو 2022 07:34

وكالات-الرأي:

حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من إقدام السلطات "الإسرائيلية" على تهجير فلسطينيي يطا الخليل، والمضي قدما في مخططات بناء (3988) وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن التوسع الاستيطاني يعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وشدّد على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها، أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

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