النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2251) السبت 7/5/2022
أخبار فلسطينية
حماس تصف زيارة وفدها إلى موسكو بـ “المثمرة” وتؤكد رفض التفرد الأمريكي في القرار الدولي
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تكرس الفصل العنصري بهدم المنازل والإخلاء والاستيطان
خطيب المسجد الأقصى يدعو الفلسطينيين لرص الصفوف لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية… وقوات الاحتلال تعتقل 44 مقدسيا
الرشق: تهديدات الاحتلال باغتيال السنوار وقيادات حماس لا تخيفنا
الرشق: الهدم والتدمير لن يجلب للاحتلال ومستوطنيه الأمن
القائد النخالة: المعارك التي خاضتها المقاومة ضد العدو فرضت قواعد اشتباك جعلته يحسب لها الف حساب
أخبار إسرائيلية
وسائل إعلام إسرائيلية: مُنفذا هجوم "تل أبيب" طليقان بعد أكثر من 18 ساعة ومروحيات تشارك في البحث عنهما
مسؤول إسرائيلي: اغتيال السنوار لن ينهي موجة الهجمات
موقع عبري: "إسرائيل" لا تخشى تأثير الإعلان عن البناء الاستيطاني على زيارة بايدن
قناة عبرية: "إسرائيل" تدرس منع عمال غزة من الدخول لمناطقها
مقربون من بينيت: الحكومة قد تسقط خلال شهر
قناة عبرية: القسام حاولت استهداف بطاريات للقبة الحديدية بعدوان مايو
تقديرات "إسرائيلية": موجة العمليات الحالية ستستمر طوال عام 2022
إعلام إسرائيلي: يجب التعامل مع كلام السنوار في منتهى الجدية: خطابه أشد فتكاً من الصواريخ
اخبار دولية
نقابة المحامين الأمريكية ترفض تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية” ومدن أمريكية تستعد لإحياء فعاليات “النكبة”
واشنطن تعارض بشدة المشاريع الاستيطانية الجديدة
بروكسل تستضيف الاجتماع السنوي لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني.. الثلاثاء المقبل
بيان الكرملين ينفي اعتذار بوتين إلى بينيت
باحث أمريكي لـ الشرق: إسرائيل تدفع سيناريوهات العنف وتفجير الأوضاع في فلسطين
أخبار عربية
قطر تحـذر من خطط استيطانيـة جـديـدة بالضفة الغربيـة
محامو الجزائر يقاطعون كأس العالم بالمغرب رفضا للتطبيع
الأردن تحذر من تصاعد دوامة العنف ضد المدنيين بالأراضي المحتلة
الأردن يحذر إسرائيل من المضي قدما في مخططات بناء 3988 وحدة استيطانية بالأراضي الفلسطينية
الخارجية الأردنية تحذر من تهجير فلسطينيي يطا وتصاعد العنف
المغرب باشر مفاوضاته باقتناء صاروخ كروز الإسرائيلي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال يهدم شقة سكنية لأسير فلسطيني شمالي الضفة
الجيش الإسرائيلي يعتقل مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار الفلسطينية
دعوات محمومة في إسرائيل لاغتيال “السنوار” رداً على عملية “إلعاد”
المقاومة الفلسطينية تنذر إسرائيل من تجاوز “الخطوط الحمر”.. وتحذر من خطورة دعوات اغتيال السنوار
إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
الشرق الأوسط
20 ألف فلسطيني يصلون الجمعة في الأقصى... والخليج يدين اقتحام المسجد
دعوات صريحة في إسرائيل لاغتيال السنوار والعاروري
الشرطة الإسرائيلية تشن عملية بحث واسعة بعد هجوم سقط فيه ثلاثة قتلى
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: بناء وحدات استيطانية جديدة تدمير مُمنهج لحل الدولتين
"فتح": إسرائيل واهمة إن ظنت أن الأمن يتحقق من خلال استمرار العدوان وتعميق الاحتلال
الشروق المصرية
الأردن يحذر إسرائيل من المضي قدما في مخططات بناء 3988 وحدة استيطانية بالأراضي الفلسطينية
الغد الأردنية
الضفة.. إحراق مركبات فلسطينيين والاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة
الاحتلال يواصل البحث عن منفذي “عملية إلعاد” وينشر صورتهما
بعد عملية إلعاد.. حكومة الاحتلال تقرر تمديد إغلاق مناطق الضفة حتى الاحد المقبل
محكمة الإحتلال العليا تمهّد لهدم 8 قرى
الشرق القطرية
وفاة والدة ثاني أقدم أسير فلسطيني في العالم
قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأراضي الزراعية في غزة بالأسلحة الثقيلة وقنابل الغاز
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يقتحم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين
الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين قبالة شاطئ رفح
الاحتلال يبعد الشيخ مواسي عن الأقصى ويمدد توقيف آخرين
الشرطة البحرية بغزة تُقرر السماح بالعودة لممارسة العمل داخل البحر
إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية
بدرساوي يدعو شعبنا لصد اعتداءات المستوطنين
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من قرية سنجل شمال رام الله
إصابات بالرصاص الحي والمطاطي.. الاحتلال يهدم منزل الأسير عمر جرادات في السيلة الحارثية
اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وهدم 12 قرية في يطا
"فلسطين على البسلكيت".. حملة شبابية للتعرف على معالم فلسطين
وزارة النقل تنفي رفع تسعيرة المواصلات
إصابات بالاختناق في مواجهات بقرية اللبن الشرقية
نابلس: القبض على سائق مركبة للاشتباه بابتزازه عائلة مقدسية
الحياة الجديدة
الوزير عساف يلتقي نائبة وزير الخارجية الكوبية
الرئيس يهاتف شقيق عميد الأسرى كريم يونس معزيا بوفاة والدته
النيابة" والشرطة تباشران إجراءاتهما بواقعة وفاة أب وابنه في بيتا
فتوح ينعى أيقونة الصبر والتضحية والدة عميد الأسرى المناضل كريم يونس
الكنائس الشرقية في بيت لحم تحتفل بعيد "الخضر"
جريدة الأيام
عملية إلعاد: حملة أمنية إسرائيلية واسعة بحثاً عن شابين من رمّانة بتهمة...
تظاهرات ومواجهات في مسيرات الجمعة وتواصل اعتداءات المستوطنين على المركبات
الاحتلال يعتزم المصادقة الخميس المقبل على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة
إدانات واسعة لقرار "العليا" الإسرائيلية منح الضوء الأخضر لإخلاء سكان...
مصدر مطّلع لـ"الأيام": اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى تفاهمات لوقف التصعيد...
بيتا: وفاة أب ونجله جراء اختناقهما في بئر قديمة
وكالة صفا
منسق الأسرى والمفقودين يكشف تفاصيل مهمة حول ملف الجنود في القطاع
"الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا ترفيهيًا بمناسبة العيد
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل
الاحتلال يفرج عن والد أحد المتهمين بتنفيذ عملية "إلعاد"
فصائل المقاومة: عملية "إلعاد" رد على جرائم الاحتلال بالأقصى ونصر جديد لمرابطيه
حواجز عسكرية إسرائيلية تعيق حركة المواطنين بجنين
الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة ببيت لحم
وكالة الرأي الفلسطينية
الشرطة البحرية تُقرر السماح بالعودة لممارسة العمل داخل بحر غزة
الأردن يُحذر من الإقدام على تهجير فلسطيني يطا
إصابة 4 شبان خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
وزارة الأسرى تطالب بالافراج العاجل عن الأسير خليل العواودة
"السراج" يشيد بجهود طواقم بلدية غزة خلال رمضان والعيد
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم عراقيل الاحتلال
فلسطين اليوم
باراك متخوف من زوال "إسرائيل": قد تصيبنا لعنة العقد الثامن
ماذا قال والد الأسير عمر جرادات بشأن تفاصيل هدم المنزل بسيلة الحارثية اليوم ؟
حماس: هدم الاحتلال منازل أبناء شعبنا ستزيده غضباً وإصراراً على مقاومته
مصرع مواطنين من النقب بحادثي سير
كان العبرية: "اسرائيل" تعتزم معاقبة الفلسطينيين بسبب موجة العمليات الفدائية
سما نيوز
مصدر في المقاومة يكشف السبب لعدم الرد بالصواريخ عقب اقتحام الأقصى..
فيديو: السنوار يرد على تهديدات الاحتلال باغتياله
قوات الاحتلال تدمر منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين (صور وفيديو)
جنرال اسرائيلي: سيناريو واحد سيُبخر حلمنا وحماس تخطط للحرب القادمة وتعزز طموحها لقيادة الساحة الفلسطينية
باراك متخوف من زوال "إسرائيل": نمر بـ"نقمة" العقد الثامن
رئيس مجلس إفتاء روسيا يلتقي وفد "حماس" ويؤكد دعمه لفلسطين (صور)
لافروف وجه دعوة لهنية..وفد من "حماس" سيزور موسكو مجدداً
عرب 48
عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
الأسيرة ختام السعافين تعانق الحرية
إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة
وفا
وقفة في مخيم جنين للمطالبة باسترداد جثامين ال ...
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- 4 أيار (مايو)
- 1994م توقيع اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحضور الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر، بتأخير خمسة أشهر عن موعدها المحدد في إطار اتفاقية إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، الذي جرى التفاوض عليه في عاصمة النرويج- أوسلو وتم توقيعه في العاصمة الأمريكية- واشنطن بتاريخ 13-9-1993م. تضمن بوجه الخصوص ما يلي: إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في مقاطعة أريحا: من منطقة تمتد على مساحة (54كم2) من إجمالي المقاطعة البالغة مساحتها (354كم2)، إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. من مساحة (219كم2)أي ما يعادل 60% من إجمالي مساحة القطاع البالغة (365كم2) ،خضوع توسيع منطقة الحكم الذاتي إلى مفاوضات جديدة، إقامة حرس فلسطيني على جسر اللنبي على الحدود الأردنية، تقسيم قوات الشرطة الفلسطينية البالغ عددها تسعة آلاف رجل سوف ينتشرون في مناطق الحكم الذاتي إلى أربع أقسام (الشرطة المدينة وشرطة الأمن العام وشرطة المخابرات وشرطة الطوارئ والإنقاذ) مع ضرورة وضع أسمائهم بتصرف إسرائيل التي تحتفظ بحق التسريح لكل من يتورط في أي نشاط إرهابي.
- 1948م قامت العصابات الإسرائيلية الإرهابية بقتل أكثر من 70 أسيراً من قرية عين الزيتون كانوا مقيدين بأيديهم وأرجلهم وقالت اليهودية نتيبا بن يهودا في كتابها "خلف التشويهات" عن مذبحة عين الزيتون في 3 أو 4 أيار عام 1948م: إنه أعدم حوالي 70 أسير مقيداً من أهالي القرية.
- 1948م عصابة الأرغون اليهودية تحتل قرية العباسية قرب مدينة يافا في فلسطين.
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