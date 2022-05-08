5 فوائد صحية في الحمص يجب معرفتها

إذا كنت نباتيًا فمن المحتمل أن تكون معتادًا على الحمص، هذه البقوليات الغنية بالبروتين هي جزء من عائلة "الفول"، يوفر تناول الحمص لجسمك 10 إلى 15 جرامًا من البروتين، و9 إلى 12 جرامًا من الألياف، و4 جرامات من الدهون، و 34 إلى 45 جرامًا من الكربوهيدرات، باختصار إنها قوة من العناصر الغذائية، يعتبر الحمص إضافة صحية في الغالب إلى نظامك الغذائي المتوازن، وفى السطور المقبلة سنوضح لك فوائد الحمص، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 - تساعد على الهضم

تعتبر الألياف جزءًا أساسيًا من عملية الهضم ، يعاني بعض الأشخاص للحصول على ما يكفي منها يوميًا لحسن الحظ ، يرتفع الحمص في هذه الفئة ، خاصةً مع جرعة عالية من الألياف القابلة للذوبان تسمى رافينوز، يساعدك هذا على هضم طعامك بشكل أبطأ لأن النوع الجيد من البكتيريا يكسر رافينوز، قد تكون حركات الأمعاء أكثر راحة وتكرارًا ، وفقًا لإحدى الدراسات حول الحمص.

2 - خفض الكوليسترول

الحمص مليء بالألياف القابلة للذوبان ، فإنه يحسن صحة الأمعاء وبالتالي يخفض مستويات الكوليسترول لدينا .

3- قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أجسامنا أشياء مثيرة للإعجاب ، قادرة على محاربة الأمراض، وتكوين الأعضاء أثناء الحمل، وتحمينا من الفيروسات، والعوامل البيئية، وأكثر من ذلك عندما نطعم أجسامنا الأطعمة الغنية بالمغذيات، عندما نستهلك الحمص، فإن أجسامنا تنتج "الزبدات"، وهو حمض دهني قصير السلسلة، أظهرت بعض الدراسات أن هذا الأحماض الدهنية يمكن أن تقاوم الخلايا المريضة أو المحتضرة، قد يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل عام.

4 – عظام قوية

مثل العديد من البقوليات الأخرى، فإن الحمص مليء بالألياف والمغنيسيوم والكالسيوم، تقدم هذه العجائب العديد من العجائب لجسمنا ، ولكن من أهمها بناء عظام أقوى وأكثر صحة.

5 – وجبات خفيفة

نظرًا لأن الحمص صحي، يمكنك تناول ما تريد، أليس كذلك؟ ليس كثيرا في حين أنها مصدر للبروتين والألياف والحديد والزنك ، يمكن أيضًا تحويلها إلى وجبات خفيفة ووجبات متنوعة تزيد من السعرات الحرارية ومكونات الدهون.