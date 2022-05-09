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خلال متابعته لعملية ضبط وتفكيك إحدى بؤر تجارِ

صلاح: سنلاحق تجار ومروجي المخدرات ولن نسمح بنشر السموم

09 آيار / مايو 2022 05:26

ضبط وتفكيك إحدى بؤر تجارِ 1
ضبط وتفكيك إحدى بؤر تجارِ 1

غزة- الرأي:

قال اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة: "إننا سنلاحق تُجار ومروجي المخدرات وكل من يتعاطى هذه السموم، ولن نسمح لأحد بمحاولة البحث عن السموم داخل قطاع غزة، مضيفاً أننا نسعى إلى أن يكون قطاع غزة مجتمعاً آمناً وخالياً ونظيفاً من المخدرات".

وجاءت تصريحات اللواء صلاح خلال متابعته لعملية ضبط وتفكيك إدارة مكافحة المخدرات لإحدى بؤر التجار ومروجي المخدرات فجر اليوم الاثنين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد "أن الشرطة ومكوناتها لن تسمح أن يكون مجتمعنا الفلسطيني عرضةً للسموم والمخدرات، مشدداً على عزم إدارة مكافحة المخدرات إنهاء هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها بما يساهم في جعل القطاع نموذجاً يُحتذى به.

بدوره أشاد صلاح بالجهود التي بذلتها إدارة مكافحة المخدرات وقيادة شرطة محافظة رفح وقوات التدخل وحفظ النظام والتي أفضت إلى ضبط المواد المخدرة وإلقاء القبض على عدد من التجار والمروجين، معتبراً أن هذه الضبطية بمثابة بداية النهاية للقضاء على آفة المخدرات في قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات برفح أعلنت صباح اليوم عن ضبط كميةً كبيرة من الحشيش والحبوب والمواد المخدرة، في مهمة نوعية مُركبة استمرت عدة ساعات بمحافظة رفح جنوب القطاع.
 

ضبط وتفكيك إحدى بؤر تجارِ 2 ضبط وتفكيك إحدى بؤر تجارِ ضبط وتفكيك إحدى بؤر تجارِ 1
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