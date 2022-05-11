وكالة الرأي الفلسطينية هل العسل يفسد؟ كيف تخزنه بشكل جيد؟ وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد الصحفية أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية علماء صينيون يكشفون قابلية تربة القمر لتوليد الأوكسجين والوقود وكالة الرأي الفلسطينية إنستغرام يختبر خاصية ينتظرها الجميع.. ما هي Pin a Post؟ وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: اغتيال الاحتلال الصحفية أبو عاقلة جريمة حرب وكالة الرأي الفلسطينية حماس: هدم الاحتلال بناية عائلة الرجبي بسلوان جريمة تهجير ممنهج وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تقرر إعادة ملف أسير إلى "لجنة الاعتراضات العسكرية" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التثمين الإلكتروني تتم تقدير مساحة 35 ألف دونم وكالة الرأي الفلسطينية متابعة العمل الحكومي: سيف القدس شّكلت مرحلة جديدة من المواجهة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من القدس المحتلة
أخبار » الأسرة و المجتمع

الدهون الحشوية.. 3 مشروبات صحية للتخلص من ترهلات البطن

11 آيار / مايو 2022 08:39

الدهون الحشوية تتكون حول أعضاء مثل المعدة والأمعاء والكبد، وتعرف أيضًا باسم دهون البطن، وهى تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. على الرغم من أن التدريبات يمكن أن تساعد في إذابة الدهون الحشوية، إلا أن هناك أيضًا بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تساعد في
الدهون الحشوية تتكون حول أعضاء مثل المعدة والأمعاء والكبد، وتعرف أيضًا باسم دهون البطن، وهى تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. على الرغم من أن التدريبات يمكن أن تساعد في إذابة الدهون الحشوية، إلا أن هناك أيضًا بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تساعد في

الدهون الحشوية تتكون حول أعضاء مثل المعدة والأمعاء والكبد، وتعرف أيضًا باسم دهون البطن، وهى تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

على الرغم من أن التدريبات يمكن أن تساعد في إذابة الدهون الحشوية، إلا أن هناك أيضًا بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وذلك وفقا لموقع " timesnownews":

3 مشروبات صحية تستهدف دهون البطن
شاي أخضر:

غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام - ثلاثة أكواب في اليوم - جيد بما يكفي لحرق الدهون الحشوية في غضون أسابيع، تكشف الدراسات أن هذا التأثير ناتج عن قدرات التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون للشاي الأخضر مما يسرع عملية فقدان الوزن. في دراسة نشرت في مجلة الأطعمة الوظيفية، أدى تناول الشاي الأخضر إلى خفض وزن الجسم ودهون الجسم بشكل كبير.

ماء جوز الهند:

مشروب صيفي مرطب، ماء جوز الهند يوفر الإنزيمات الطبيعية والبوتاسيوم والبروتينات والألياف في مشروب منخفض السعرات الحرارية مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن، تعمل المعادن الموجودة في هذا المشروب على تجديد توازن الكهارل في الجسم خاصةً عندما يمر المرء بفقدان الماء بسبب التعرق. 

القهوة:

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients Journal ، يتسبب تناول القهوة يوميًا في فقدان الدهون الحشوية خلال فترة 12 أسبوعًا، أثناء شرب القهوة ، يجب أن يكون المرء حذرًا بمقدار الضعف لأنه قد يؤدي إلى عدم نوم ليالٍ إذا كنت تشرب الكثير منها في وقت واحد أو في يوم واحد

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟