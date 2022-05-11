الدهون الحشوية.. 3 مشروبات صحية للتخلص من ترهلات البطن

الدهون الحشوية تتكون حول أعضاء مثل المعدة والأمعاء والكبد، وتعرف أيضًا باسم دهون البطن، وهى تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

على الرغم من أن التدريبات يمكن أن تساعد في إذابة الدهون الحشوية، إلا أن هناك أيضًا بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وذلك وفقا لموقع " timesnownews":

3 مشروبات صحية تستهدف دهون البطن

شاي أخضر:

غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام - ثلاثة أكواب في اليوم - جيد بما يكفي لحرق الدهون الحشوية في غضون أسابيع، تكشف الدراسات أن هذا التأثير ناتج عن قدرات التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون للشاي الأخضر مما يسرع عملية فقدان الوزن. في دراسة نشرت في مجلة الأطعمة الوظيفية، أدى تناول الشاي الأخضر إلى خفض وزن الجسم ودهون الجسم بشكل كبير.

ماء جوز الهند:

مشروب صيفي مرطب، ماء جوز الهند يوفر الإنزيمات الطبيعية والبوتاسيوم والبروتينات والألياف في مشروب منخفض السعرات الحرارية مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن، تعمل المعادن الموجودة في هذا المشروب على تجديد توازن الكهارل في الجسم خاصةً عندما يمر المرء بفقدان الماء بسبب التعرق.

القهوة:

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients Journal ، يتسبب تناول القهوة يوميًا في فقدان الدهون الحشوية خلال فترة 12 أسبوعًا، أثناء شرب القهوة ، يجب أن يكون المرء حذرًا بمقدار الضعف لأنه قد يؤدي إلى عدم نوم ليالٍ إذا كنت تشرب الكثير منها في وقت واحد أو في يوم واحد