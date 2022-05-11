ماذا يقول لون المخاط عن صحتك؟ الأصفر عدوى أو نزلة برد

مخاط الأنف هو خط دفاعك الأول من حيث منع العدوى ودرء الأشياء غير المرغوب فيها التي قد ترغب في دخول جسمك، كما أنها تحبس الجسيمات والكائنات الحية ، وبالتالي فإن البكتيريا أو الحطام الذي نتنفسه لا يذهب مباشرة إلى رئتينا.

وحسب ما ذكره موقع health.clevelandclinic يمكن أن يخبرك لون هذا المخاط كثيرًا بما يحدث داخل الممرات الأنفية، وعلى الرغم من أن الأطباء نادرًا ما يستخدمون مخاط الأنف كتشخيص أولي للمرض، إلا أنه يمكن أن يلقي الضوء على الحالات الأخرى.

يمكن أن يخبرك لون المخاط بالعديد من الأشياء، بما في ذلك ما إذا كنت تعاني من الحساسية أو نزيف الأنف أو الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية، ومع ذلك، فإن تغيير لون المخاط هو مؤشر أكبر تقريبًا على أن شيئًا ما على صحتك

إذا تغير لون مخاطك، فأنت بحاجة إلى معرفة ما يحدث أيضًا، فلون المخاط أو تغير لون المخاط هو مجرد علامة واحدة على وجود مشكلة صحية محتملة، وقد يكون اتساق المخاط أيضًا علامة تحذير فقد يمثل ذلك حالة الترطيب لديك مثل التخلف عن تناول السوائل ، أو تناول الكثير من القهوة أو المشروبات الغازية المجففة.

يمكن أيضًا معرفة مقدار المخاط الذي تنتجه، إذا كان الأمر أكثر غزارة ، بمعنى المزيد منه ، فقد يكون هذا شيئًا مهمًا أن نلاحظه أيضًا يمكن أن يعكس ذلك الترطيب، وبالنسبة لبعض الناس قد يعكس ذلك التعرض لشيء مزعج ، مثل العطور أو دخان السجائر أو قد يشير حتى إلى الحساسية أو التعرض للحساسية.

إليك معنى كل لون مخاط:



إفراز المخاط



بشكل عام ، أنت في المعدل الطبيعي على الرغم من أن الحساسية يمكن أن تظهر كذلك. المخاط المستقيم يتكون في الغالب من الماء وبه بروتينات وأجسام مضادة وأملاح ذائبة، وأنسجتك الأنفية تنتجها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يتدفق معظمها إلى أسفل الحلق ليذوب في المعدة.

مخاط أبيض



قد يعني هذا أن أنفك منتفخة وملتهبة في الأنسجة مما يؤدي إلى إبطاء تدفق المخاط ، مما يؤدي إلى فقدان الرطوبة وتصبح سميكة ويمكن أن يكون هذا علامة على وجود عدوى بالأنف أو نزلة برد .

مخاط أصفر



يمكن أن يعني هذا أن هناك نزلة برد أو عدوى تتفاقم، و تأتي الصبغة الصفراء من خلايا الدم البيضاء التي تندفع إلى موقع الإصابة ثم يتم التخلص منها بعد العمل على محاربتها.

مخاط أخضر



يقاوم جهازك المناعي حقًا ويصبح المخاط كثيفًا بخلايا الدم البيضاء الميتة إذا كنت لا تزال مريضًا بعد حوالي 10-12 يومًا ، فقد ترغب في زيارة الطبيب، و يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية وهو عدوى بكتيرية يتم علاجها بمضادات حيوية إذا كنت مصابًا بالحمى أو مريضًا حقًا ، فاستشر الطبيب قريبًا.

مخاط وردي أو أحمر



تم كسر أنسجة أنفك بطريقة ما ربما لأنها جافة أو متهيجة أو تعرضت لنوع من التأثير ،ومع ذلك ، يضيف أن هذا اللون ليس دائمًا مدعاة للقلق.

مخاط بني



قد يكون هذا الظل دمًا قديمًا ، لكن من المحتمل أنه شيء تم استنشاقه ، مثل الأوساخ أو السعوط أو الفلفل الحلو.

مخاط أسود



إذا رأيت المخاط الأسود ، فقد تتنفس شيئًا مثل الحطام في مكان العمل وقد يتجمع في مخاط أنفك.