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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أبرز الاختلافات بين Google Voice وGoogle Duo

20 آيار / مايو 2022 08:37

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خدمة صوت جوجل Google Voice هي خدمة هاتفية توفر خدمات إعادة توجيه المكالمات وخدمات البريد الصوتي، يسمح للمستخدمين بالحصول على رقم واحد وإعادة توجيهه إلى هواتف متعددة، تم إطلاقه بواسطة جوجل في عام 2009 وهو متاح لأنظمة الويب وأندرويد و iOS، تمكن من الاحتفاظ برقم الهاتف على الرغم من تغيير جهاز الهاتف.
 
يستخدم جهات الاتصال عبر جيميل للمستخدم، ويوفر العديد من الخدمات مثل البريد الصوتي والمراسلة النصية المجانية وسجل المكالمات وفحص المكالمات وحظر المكالمات غير المرغوب فيها ونسخ الصوت إلى نص رسائل البريد الصوتي.
 
أما جوجل دو فهو تطبيق محمول للاتصال عبر الفيديو متاح لأنظمة تشغيل أندرويد و iOS، يمكن استخدامه أيضًا من خلال متصفح الويب كروم على أجهزة الكمبيوتر الشخصية،  تمكن المستخدمين من خدمة مكالمات الفيديو عالية الجودة، تم تطويره بطريقة تعمل بشكل صحيح حتى المستخدم لديه خدمة إنترنت بطيئة.
 
يوجد تشفير من طرف إلى طرف يتيح الأمان العالي، كما أنه يتيح إجراء مكالمات فيديو جماعية، في وقت سابق كان حجم المجموعة 8 ولكن لاحقًا تم تمديدها إلى 12، تم إطلاقها بواسطة Google LLC، تم إطلاقه في عام 2016.
 

Google Voice

 خدمة هاتفية توفر خدمات تحويل المكالمات والبريد الصوتي.
 
تم إطلاقه في عام 2009.
 
يقدم خدمة الرسائل والمكالمات الصوتية.
 
يقدم الرسائل النصية.
 
وهي تستخدم أساسا لإجراء المكالمات الصوتية.
 
لا يتطلب توقيع gmail.
 
يوفر خدمات مثل إعادة توجيه المكالمات والبريد الصوتي.
 
لديها عدد أقل من المستخدمين.
 
لا تقدم خدمات لإنشاء المجموعة.
 
يمكن مشاركة شخصين فقط في المكالمات.

جوجل دو

تطبيق دردشة فيديو يوفر خدمات الاتصال المرئي.
 
تم إطلاقه في عام 2016.
 
يوفر خدمة الرسائل والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.
 
أضافت مؤخرًا خدمة للرسائل المسجلة ولكنها لا تقدم رسائل نصية.
 
تستخدم بشكل رئيسي لإجراء مكالمات الفيديو.
 
يتطلب أن يكون لديك توقيع gmail.
 
 لا تقدم مثل هذه الخدمات.
 
لديها عدد أكبر نسبيا من المستخدمين.
 
يوفر خدمات لإنشاء المجموعة.
 
يمكن مشاركة ما يصل إلى 12 شخصًا في المكالمات.

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