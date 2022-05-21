غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2263) السبت 21/5/2022

أخبار فلسطينية﻿

وزير الأوقاف الفلسطيني يدعو إلى إنقاذ القدس من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

هنية يهنئ رئيس الصومال بانتخابه رئيسًا للجمهورية

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذير من تداعيات "مسيرة الأعلام "

أخبار إسرائيلية

اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود في إسرائيل

غدا.. وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية تزور إسرائيل

المعارضة الإسرائيلية تعتزم سحب الثقة من الحكومة.. ولابيد: لن نستسلم لنتنياهو

تقارير إسرائيلية تزعم: إيران حاولت استدراج واختطاف موشيه يعالون

بينيت: "مستقبل البلاد في خطر"

اخبار دولية

نواب أمريكيون يحضون الـ”إف بي آي” على التحقيق في مقتل أبو عاقلة

وزير خارجية باكستان لـ “القدس العربي”: لن نترك الشعب الفلسطيني وحده في الأيام الصعبة

موريتانيا ... مهرجان سياسي لدعم فلسطين والقدس: العدو يقترب منّا

بايدن قد يلغي زيارته لـ "إسرائيل"

أخبار عربية

نصر الله: الفلسطينيون حسموا خيارهم بالمقاومة

3 قتلى من الجيش السوري في ثامن هجوم إسرائيلي منذ يناير قتلى من الجيش السوري في ثامن هجوم إسرائيلي منذ يناير

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد فلسطيني وصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في جنين

الضفة.. إصابة 21 فلسطينيا برصاص الاحتلال وعشرات بالاختناق- (فيديو)

سلطات السجون تهمل الأسيرين عواودة وريان وترفض علاجهما في المشافي حتى بلوغ “الوفاة المفاجئة”

فلسطين.. التوتر الميداني يتصاعد والقسام تتوعد: “سيف القدس بداية لأيام سود تنتظر العدو”

اختتام فعاليات منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2022 بمشاركة من مختلف دول العالم- (صور)

الشرق الأوسط

مستوطن يدهس طفلاً وقوات إسرائيلية تقمع مسيرات بالضفة

الاهرام المصرية

اشتباكات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في نابلس ورام الله.. ومُستوطنون يعتدون على أحد سكان القدس

الاحتلال الإسرائيلي يجتاح قرى وبلدات في جنين ويعتقل أسيرًا محررًا

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

الشروق المصرية

فلسطين: مستوطن يدهس طفلا جنوب نابلس

فلسطين: إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض شحنة سلاح للضفة الغربية

رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رئيس الوزراء الماليزي يدعو لوقف أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

اندلاع مواجهات خلال عمليات اقتحام وإخطارات بوقف بناء منازل في أرطاس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يغلق مداخل الشيخ جراح

ائتلاف بينيت الحكومي في مهب الريح بانشقاق احتجاجي غاضب لنائبة عربية

اشتية: صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة

الاحتلال لا ينوي فتح تحقيق جنائي في اغتيال شيرين: لا شبهات جنائية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

محدث: ارتقاء ثلاثة شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق (فيديو)

اكتشاف أول إصابة بمرض جدري القرود في "اسرائيل"

الاحتلال الاسرائيلي :"حماس" ليست معنيّةً بالتصعيد ولكنّها ستُشعِل المنطقة

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"مواجهة شاملة"

الولايات المتحدة تسقط تصنيف "إرهابي أجنبي" عن جماعات في فلسطين و"إسرائيل"

عرب 48

إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت دجن وبيتا وكفر قدوم ومسافر يطا

حاجز حزما: إطلاق النار على سيارة فلسطينيّة بزعم محاولة دهس جنود الاحتلال

استقالات من حركة "فتح" في رام الله والبيرة

وكالة وفا

غزة: "شؤون اللاجئين" تنظم مارثون سباق طريق أح ...

وقفة دعم وإسناد للأسير خالد الشاويش في عقابا

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