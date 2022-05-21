النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2263) السبت 21/5/2022
أخبار فلسطينية
وزير الأوقاف الفلسطيني يدعو إلى إنقاذ القدس من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
الخارجية الفلسطينية: قرار الاحتلال عدم التحقيق بجريمة إعدام "أبو عاقلة" يعكس فشله في إخفاء الأدلة
الرشق يرحب بمواقف ماليزيا وفنزويلا المساندة للقضية الفلسطينية
هنية يهنئ رئيس الصومال بانتخابه رئيسًا للجمهورية
كتلة بير زيت لصفا: دعونا لتشكيل مجلس طلبة موحد من جميع الكتل
الجهاد: السلطة تواصل حملتها بحق كوادرنا بطوباس
مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذير من تداعيات "مسيرة الأعلام"
أخبار إسرائيلية
اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود في إسرائيل
محكمة إسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد ناشطة وجهت رسائل تهديد لبينيت
غدا.. وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية تزور إسرائيل
المعارضة الإسرائيلية تعتزم سحب الثقة من الحكومة.. ولابيد: لن نستسلم لنتنياهو
تقارير إسرائيلية تزعم: إيران حاولت استدراج واختطاف موشيه يعالون
اخبار دولية
نواب أمريكيون يحضون الـ”إف بي آي” على التحقيق في مقتل أبو عاقلة
وزير خارجية باكستان لـ “القدس العربي”: لن نترك الشعب الفلسطيني وحده في الأيام الصعبة
موريتانيا ... مهرجان سياسي لدعم فلسطين والقدس: العدو يقترب منّا
البرلمان الفنزويلي يصادق على بيان داعم للقضية الفلسطينية
بايدن قد يلغي زيارته لـ "إسرائيل"
أخبار عربية
نصر الله: الفلسطينيون حسموا خيارهم بالمقاومة
3 قتلى من الجيش السوري في ثامن هجوم إسرائيلي منذ يناير
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني وصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في جنين
الضفة.. إصابة 21 فلسطينيا برصاص الاحتلال وعشرات بالاختناق- (فيديو)
سلطات السجون تهمل الأسيرين عواودة وريان وترفض علاجهما في المشافي حتى بلوغ “الوفاة المفاجئة”
فلسطين.. التوتر الميداني يتصاعد والقسام تتوعد: “سيف القدس بداية لأيام سود تنتظر العدو”
اختتام فعاليات منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2022 بمشاركة من مختلف دول العالم- (صور)
الشرق الأوسط
مستوطن يدهس طفلاً وقوات إسرائيلية تقمع مسيرات بالضفة
الاهرام المصرية
اشتباكات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في نابلس ورام الله.. ومُستوطنون يعتدون على أحد سكان القدس
الاحتلال الإسرائيلي يجتاح قرى وبلدات في جنين ويعتقل أسيرًا محررًا
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية
الشروق المصرية
فلسطين: مستوطن يدهس طفلا جنوب نابلس
فلسطين: إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض شحنة سلاح للضفة الغربية
رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
رئيس الوزراء الماليزي يدعو لوقف أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
الغد الأردنية
جنين بؤرة مواجهة ملتهبة مع الاحتلال
ضغوط إسرائيلية على واشنطن لإعداد خطة “لضرب” إيران
الشرق القطرية
فيديو جديد يكشف اللحظات الأخيرة قبل اغتيال شيرين أبو عاقلة
إسرائيل تقرر عدم التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة خوفا من إثارة الجدل
مجلس الإفتاء الفلسطيني يدعو العرب والمسلمين لنجدة المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام
المقدسي نادر الشريف.. جريح غائب عن الوعي تعتقله قوات الاحتلال
شبان يعيدون رفع العلم الفلسطيني في حوارة بعد إنزاله من المستوطنين
إصابة 65 مواطنا خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن
الأعلام الفلسطينية ترفرف في كفر قدوم ردا على "مسيرة الأعلام" الاستيطانية بالقدس
مستوطن يدهس طفلا عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
القدس المحلية
4 إصابات برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله
الاحتلال يعتقل شابًا من كفر عقب
الشعبية تجدد انتخابها لسعدات أمينًا عامًا ومزهر نائبًا له
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين على حدود غزة
تمديد اعتقال 3 معتقلين يهود طعنوا أسيرًا فلسطينيًا في هداريم
العثور على جثة طفل داخل مجمع مياه بالنقب
مصرع طفلين شقيقين داخل مركبة بالداخل المحتل
كهرباء القدس" تضبط أضخم سرقة للطاقة الكهربائية في رام الله
الحياة الجديدة
وقفة دعم وإسناد للأسير خالد الشاويش في عقابا
مستوطنون يعتدون على مواطن في القدس
شارع باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة في بيت جالا
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة
جريدة الأيام
اندلاع مواجهات خلال عمليات اقتحام وإخطارات بوقف بناء منازل في أرطاس
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يغلق مداخل الشيخ جراح
ائتلاف بينيت الحكومي في مهب الريح بانشقاق احتجاجي غاضب لنائبة عربية
اشتية: صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة
الاحتلال لا ينوي فتح تحقيق جنائي في اغتيال شيرين: لا شبهات جنائية
وكالة صفا
الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل بالخضر جنوب بيت لحم
مستوطنون يقتحمون "الباذان" شرق نابلس
الاحتلال يخطر بهدم غرفة سكنية في العروب
عائلة الأسير "زلوم" تطالب بلجنة تحقيق فصائلية وتنفيذ العقوبات بالمعتدين
اختناقات بقمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان بمسافر يطا
نجاة جنود إسرائيليين من عملية دهس شمال الضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ
انتخاب أحمد سعدات أميناً عاماً للجبهة الشعبية وجميل مزهر نائباً
مدير شرطة المرور يستقبل عدداً من السائقين ويستمع لقضاياهم
التنمية الاجتماعية تفتتح دورة في القاعدة النورانية للأطفال
فلسطين اليوم
بالفيديو جيب صهيوني يصدم مركبة بها سيدة في مواجهات قرية المزرعة الغربية شمال رام الله
قوات الاحتلال تطلق النار صوب رعاة الأغنام جنوب القطاع
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين جنوب القطاع
وفد الجهاد يعزي أل الريماوي ويزور عائلة زلوم
الجهاد يتضامن مع الأسير عواودة ويهنئ المحرر برقان بالحرية
نائب عربي يعلن عزمه طرح قانون حل الكنيست الأربعاء المقبل
سما نيوز
محدث: ارتقاء ثلاثة شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق (فيديو)
اكتشاف أول إصابة بمرض جدري القرود في "اسرائيل"
الاحتلال الاسرائيلي :"حماس" ليست معنيّةً بالتصعيد ولكنّها ستُشعِل المنطقة
قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"مواجهة شاملة"
الولايات المتحدة تسقط تصنيف "إرهابي أجنبي" عن جماعات في فلسطين و"إسرائيل"
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة
عرب 48
إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت دجن وبيتا وكفر قدوم ومسافر يطا
حاجز حزما: إطلاق النار على سيارة فلسطينيّة بزعم محاولة دهس جنود الاحتلال
استقالات من حركة "فتح" في رام الله والبيرة
وكالة وفا
مهرجان تأبيني للشهيدين زكارنة والسعدي في جنين ...
غزة: "شؤون اللاجئين" تنظم مارثون سباق طريق أح ...
وقفة دعم وإسناد للأسير خالد الشاويش في عقابا
حدث في مثل هذا اليوم
- 21 أيار (مايو)
- 1994 م السلطة الفلسطينية وإسرائيل تبدآن تسيير دوريات مشتركة في قطاع غزة.
- 1971م المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية في الكفاح من اجل تقرير مصيرها
- 1968م (إسرائيل) أكملت احتلال القدس في حرب حزيران 1967 وأعلنت ضمها إليها في 28-6-1967م تحت شعار توحيد المدينة المقدسة وتابعت تهديدها فطلبت الأمم المتحدة تقريرا عن وضع القدس وتعيين ممثل خاص لها ليقوم بزيارة القدس ووضع تقرير عنها
- 1948م قوة صهيونية معززة بالمصفحات تحاصر قرية بيت دراس لمنع وصول النجدات إليها ثم بدأت تقصفها بنيران المدفعية والهاونات بغزارة كبيرة ولكن الأهالي قرروا الصمود فقد اخرج المقاومون النساء والأطفال والشيوخ من القرية لتخفيف الخسائر ولم يكن أهالي القرية على علم بان القرية مطوقة من مختلف الجهات لذلك فما أن بلغوا مشارف القرية الخارجية حتى تصدى لهم الصهاينة بالنيران رغم كونهم نساء وأطفالاً عزلا وكانت حصيلة المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو الغاصب 26 شهيداً
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