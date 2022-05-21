وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تستكمل تدقيق بيانات عشوائية نهر البارد وكالة الرأي الفلسطينية انتهاء المرحلة الأولى من مشروع صيانة طرق أسفلتية بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد الفايد في مخيم جنين وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والصليب الأحمر توقعان اتفاقية تفاهم للمرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين على حدود غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 شبان من مخيم قلنديا شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة ترعى فعاليه لاحياء النكبه لذوي الاعاقه بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية مركز وطن يفتتح برنامجا تدريبيا لاعداد قادة ومنشطي المخيمات الصيفية وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تنشر حصيلة حوادث السير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة الأسرى "تجرى فحوصات طبية شاملة للأسرى المحررين حديثا
أخبار » عربي ودولي

هنية يهنئ رئيس الصومال بانتخابه رئيسًا للجمهورية

21 آيار / مايو 2022 04:13

وكالات-الرأي:

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية الصومال الشقيقة.

وقال رئيس الحركة: "يطيب لنا في حركة حماس وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني أن نتقدم لفخامتكم في هذه المناسبة السعيدة بوافر وأطيب التهاني والتبريكات بانتخابكم رئيسًا لجمهورية الصومال الشقيقة، وثقة أبناء شعبكم بكم"، مبارِكًا له إنجاز العملية الانتخابية، ومشيرًا إلى أنها تؤكد استمرار ترسيخ النظام الديمقراطي في الصومال.

وأضاف في البرقية "نرجو لكم دوام التوفيق والسداد في خدمة شعبكم ووطنكم، وصولًا لخدمة قضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها قضية فلسطين، مع خالص دعائنا لفخامتكم بالتوفيق والسداد، وللصومال الشقيق بالتقدم والازدهار"، معربًا عن ثقته بقدرة فخامة الرئيس على تجاوز المحن والصعاب، والوصول بالصومال إلى بر الأمان والاستقرار والازدهار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟