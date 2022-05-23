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علماء روسيا يبتكرون روبوتا مرنا لعلاج تجلط الدم

23 آيار / مايو 2022 08:04

علماء روسيا يبتكرون روبوتا مرنا لعلاج تجلط الدم
علماء روسيا يبتكرون روبوتا مرنا لعلاج تجلط الدم

ابتكر علماء جامعة البحوث الوطنية ITMO في بطرسبورغ، طريقة جديدة تسمح بالتخلص من عمليات القسطرة واستخدام شبكات التدعيم، التي بسبب صلابتها تهدد صحة المريض.


ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن العلماء ابتكروا روبوتات لينة يتحكم بها بالمجال المغناطيسي، يمكن استخدامها في علاج تجلط الدم. وتسمح هذه الطريقة بالتخلي عن استخدام عمليات القسطرة وشبكات التدعيم.

وجاء في البيان، "يقترح علماء جامعة ITMO علاج تجلط الدم بواسطة روبوتات مرنة يتم التحكم بها بالمجال المغناطيسي. وهذه الطريقة أكثر أمانا من نظائرها، وسوف تقلل مستقبلا من عمليات التدخل في الجسم وتحمي الجدران الداخلية للأوعية الدموية من التلف، وهذا بدوره يقلل من نشوء تجلطات جديدة".

وتقول آنا بوزيتكوفا، المهندسة في المركز الدولي للبحوث SCAMT التابع لـ ITMO ، "نخطط لإدخال الروبوتات في الوعاء الدموي على شكل شريط ناعم، ولكن تحت تأثير مجال مغناطيسي دوار يتم تحويله إلى شكل حلزوني "لولب". الذي "يذهب" إلى مكان الجلطة، وكما "المثقاب" يلف الجلطة ويربطها. وبعد ربطها، تعود معه تحت تأثير المجال المغناطيسي إلى نقطة البداية، حيث يقوم الطبيب برفعها من الوعاء الدموي".

ووفقا لها، تبرمج حركة الروبوتات بواسطة المجال المغناطيسي، وبفضل التحكم به عن بعد، لا يؤذي الأوعية الدموية عند حركته. يبلغ طول الروبوت 15 ملم وعرضه 2ملم، ما يسمح له بالتحرك بسهولة عبر الأوردة العميقة، وكذلك الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها. لقد اجتاز الروبوت جميع الاختبارات المخبرية بنجاح.

المصدر: tass

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