إنستجرام تستخدم الذكاء الاصطناعى لمعرفة سن المستخدمين

أعلنت منصة إنستجرام أنها تختبر طرقا جديدة للتحقق من تاريخ ميلاد مستخدميها، لا سيما بفضل أداة الذكاء الاصطناعى لتقدير العمر عبر التعرف على الوجه.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن المنصة تعاونت مع شركة "يوتي" البريطانية الناشئة التي تعمل على تطوير خوارزمية للتعرف على ملامح الوجه.

وسيتعين على مستخدمي إنستجرام القاصرين المقيمين في الولايات المتحدة والراغبين في تغيير أعمارهم إلى 18 عاما أو أكثر تبرير خطوتهم من خلال التقاط مقطع فيديو لأنفسهم وإرساله إلى "ميتا" لتحليله بواسطة خوارزمية "يوتي" لتحديد العمر، قبل حذفه.