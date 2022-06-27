الصين تطلق 4 أقمار صناعية بصاروخين فى يومين

تواصل الصين سعيها لإجراء أكثر من 50 عملية إطلاق مدارية هذا العام مع انطلاق بعثتين في غضون ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة من بعضهما البعض، حيث أطلق مزود خدمة الإطلاق التجاري Expaceصاروخ Kuaizhou-1A من مركز Jiuquan لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء Gobi في شمال غرب الصين باستخدام قاذفة نقل (TEL).



ووفقا لما ذكره موقع "space"، أرسل الصاروخ الصلب الخفيف الوزن القمر الصناعي Tianxing 1 إلى مدار قريب من القطب، منخفض نسبيًا (أقرب وأبعد نقطة من الأرض في مداره) تبلغ 173 ميلاً و 181 ميلاً (278 و 291 كيلومترًا)، على التوالي.



لا يُعرف الكثير عن Tianxing 1 وما إذا كان بإمكانه رفع مداره بشكل كبير أم لا، وتم تطوير القمر الصناعي من قبل معهد الميكانيكا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) ، وفقًا لـ SpaceNews، ووصفته وسائل الإعلام الصينية بشكل غامض بأنه يستخدم في "اكتشاف بيئة الفضاء".



كان الإطلاق بمثابة أول رحلة لطائرة Kuaizhou-1A منذ فشلها في ديسمبر 2021، وتعد Expace شركة تابعة لشركة China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC)، وهي شركة عملاقة مملوكة للدولة ولديها خطط فضائية تجارية خاصة بها.

