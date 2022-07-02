إنستجرام يحول قريبا مقاطع فيديو المستخدمين لـ Reels

تعد Reels واحدة من أكثر ميزات انستجرام شيوعًا واستخدامًا، حيث تختبر المنصة المملوكة لشركة Meta الآن ميزة من شأنها تحويل منشورات الفيديو إلى Reels، حيث يضيف التقرير أن الشركة تختبر حاليًا الميزة مع بعض المستخدمين المختارين حول العالم.



ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch ، أكد متحدث باسم Meta للنشر أن انستجرام يختبر حاليًا تحديثًا جديدًا سيحول منشورات الفيديو إلى انستجرام Reels، وأخبر المتحدث باسم انستجرام TechCrunch ، "نحن نختبر هذه الميزة كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسين تجربة الفيديو على انستجرام." مع تطبيق هذه الميزة الجديدة ، تخطط منصة الشبكات الاجتماعية الشهيرة لتبسيط محتوى الفيديو على المنصة.



ويضيف التقرير أيضًا أن انستجرام يختبر حاليًا هذه الميزة القادمة مع بعض المستخدمين المختارين حول العالم. كما شارك مات نافارا ، محلل وسائل التواصل الاجتماعي ، بعض لقطات الشاشة لهذه الميزة القادمة على Twitter، ويُعتقد أن المستخدمين الذين هم جزء من مجموعة الاختبار سيرون رسالة منبثقة كما هو موضح في لقطة الشاشة. تشير المطالبة إلى أنه إذا كان الحساب عامًا وقمت بمشاركة مقطع فيديو ، فسيتمكن المستخدمون الآخرون من استخدام صوته لإنشاء Reels خاصة بهم. تقرأ الرسالة أيضًا أنه يمكن لأي شخص إعادة مزج ملف Reel الخاص بالمستخدم وتنزيله أيضًا كجزء من إعادة المزج الخاصة به.



ولم يكشف انستجرام بعد عن أي جدول زمني لطرح هذه الميزة الجديدة، ولكن من المتوقع أن يكون متاحًا للجميع قريبًا.





