جوجل تحدث Password Manager وتوفر تجربة موحدة عبر الويب والتطبيقات

تعمل جوجل على ترقية مدير كلمات المرور المدمج الخاص بها لكل من كروم و أندرويد فى محاولة للاستفادة منه كبديل لخدمات 1Password و Bitwarden المستقلة، حسبما ذكرت الشركة اليوم.



ولعل أبرزها هو خيار إضافة كلمات المرور يدويًا إلى الخدمة ، بدلاً من الاعتماد فقط على عرض Chrome لتذكر بيانات الاعتماد عند استخدامها، حيث كانت هناك تلميحات حول هذه الميزة على Chrome لسطح المكتب ، لكن جوجل تقول الآن إنه سيكون من الممكن الوصول إليها على "جميع الأنظمة الأساسية".



ومع هذا التحديث ، تطرح الشركة واجهة إدارة مبسطة ومتكاملة هى نفسها بالفعل عبر إعدادات Chrome أو أندرويد، وفى الآونة الأخيرة ، بدأت جوجل بالفعل فى طرح واجهة متكاملة جديدة لـ Gmail أيضًا، وإذا كان لديك العديد من كلمات المرور لمواقع أو تطبيقات متطابقة ، فسيقومون بتجميعها تلقائيًا، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية لجهاز أندرويد بحيث يمكنك استرداد كلمات المرور الخاصة بك بنقرة واحدة فقط.



ومن خلال هذه الترقية ، أصبح جوجل Password Manager قادرًا الآن على إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لك عبر الأنظمة الأساسية ، مما يضمن عدم اختراق بيانات اعتمادك عند تصفح الويب، وعندما يتم تكوين Chrome كمزود للملء التلقائى ، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء كلمات مرور لتطبيقات iOS الخاصة بهم.



وأيضًا ، سيكتشف Chrome تلقائيًا كلمات المرور الخاصة بك عند استخدامها على موقع ما ، ولكن يمكنك إضافة طبقة أمان إضافية باستخدام Password Checkup للتحقق منها جميعًا مرة واحدة، وستظهر الآن ليس فقط بيانات الاعتماد المخترقة ، ولكن أيضًا كلمات المرور الضعيفة والمعاد استخدامها على أندرويد، وإذا أخطرك جوجل بكلمة مرور ، يمكن للمستخدمين الآن إصلاحها بسهولة باستخدام ميزة أندرويد الجديدة لتغيير كلمات المرور تلقائيًا.



وأيضًا ، تسهل الشركة الوصول إلى المواقع وإدارة كلمات المرور عن طريق إضافة "Touch-to-Login" إلى Chrome على أندرويد، وهذا يجعل تسجيل الدخول أسرع من خلال السماح لك بتسجيل الدخول بأمان إلى المواقع مباشرة من التراكب فى الجزء السفلى من الشاشة.





