فيرجن أوربت تطلق صاروخا يحمل 7 أقمار صناعية بنجاح

أطلقت "فيرجن أوربت" صاروخًا يحمل سبعة أقمار صناعية من Mojave Air and Space Port، في كاليفورنيا السبت الماضى، مما يمثل أول مهمة ليلية ناجحة لقاذفة الأقمار الصناعية الصغيرة.



وجلبت الشركة الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض بمساعدة طائرتها الحاملة من طراز بوينج 747 المسماة Cosmic Girl ، والتي كان صاروخ LauncherOne مثبتًا أسفل أحد أجنحتها.



واشتملت على سبعة أقمار صناعية بحثية كجزء من برنامج اختبار الفضاء التابع لناسا، مثل مهامها السابقة دفعت Virgin Orbit الأقمار الصناعية إلى الفضاء من خلال حمل Cosmic Girl صاروخ LauncherOne على ارتفاع 35000 قدم فوق سطح الأرض، مما يمنحها بداية قوية قبل أن ينفصل الصاروخ ويطلق حمولته في المدار وفقا لموقع ذا فيرج التقني.



أجلت شركة فيرجن أوربت المهمة في البداية يوم الخميس بعد أن وجدت أن درجة حرارة دافعها الصاروخي "خارج الحدود قليلاً".



قامت فيرجن أوربت بخمس محاولات إطلاق إجمالاً، لكنها فشلت مرة واحدة فقط خلال أول رحلة تجريبية لها في مايو 2020.



وكانت في حالة تقدم منذ وصولها إلى المدار لأول مرة في يناير 2021، ونشرت مجموعة من الأقمار الصناعية في المدار في يونيو 2021 واستكملت بعد مهمة أخرى في وقت سابق من هذا العام.



ومهمة Virgin Orbit's Straight Up هي رابع رحلة طيران ناجحة للشركة حتى الآن.



فيرجن أوربت مملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، ولا ينبغي الخلط بينه وبين Virgin Galactic ، فرع الشركة المنفصل للرحلات الفضائية التجارية.



تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال اندماج SPAC (شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) العام الماضي، بينما أكملت جميع عمليات إطلاقها من جنوب كاليفورنيا، تخطط Virgin Orbit للانطلاق من كورنوال، إنجلترا في وقت لاحق من هذا العام.



