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مركبة شحن تنفصل عن المحطة الفضائية الصينية وتعود نحو الأرض

19 تموز / يوليو 2022 08:15

مركبة شحن تنفصل عن المحطة الفضائية الصينية وتعود نحو الأرض
مركبة شحن تنفصل عن المحطة الفضائية الصينية وتعود نحو الأرض

أعلنت هيئة التحكم ببرنامج الرحلات الفضائية الصينية أن مركبة Tianzhou-3 انفصلت عن المحطة الفضائية التابعة لبلادها، وعادت باتجاه الأرض حسبما نقلت RT .
 
وجاء في بيان صادر عن الهيئة "يوم الأحد 17 يوليو الجاري، وفي تمام الساعة 10:59 بتوقيت بكين (05:59 بتوقيت موسكو)، انفصلت مركبة Tianzhou-3 عن المحطة الفضائية الصينينة وتوجهت نحو الأرض، المركبة بحالة جيدة، وقريبا ستدخل الغلاف الجوي للأرض، وسيتم التحكم بحركتها من المحطات الأرضية الصينية".
 
وأشار البيان إلى "أن الصين تخطط لإطلاق وحدة جديدة لتضمها إلى محطتها المدارية، ومن المفترض أن تجري عملية الإطلاق في 24 يوليو الجاري، وباستخدام صاروخ صيني من نوع CZ-5B".
 
وكانت الصين قد أطلقت مركبة Tianzhou-3 نحو محطتها المدارية في 20 سبتمبر 2021، وحملت هذه المركبة إلى المحطة الطعام والوقود وبزات الفضاء للرواد الذين ذهبوا إلى المحطة على متن مركبة شنتشو -13 وبقوا هناك 6 أشهر تقريبا.
 
وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بكين من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.
 

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