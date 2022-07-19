مشروع علمى يدعو للبحث عن الثقوب السوداء.. تفاصيل

الثقوب السوداء من أكثر الأشياء التي تثير الذهن في الكون، حيث تحتوي العديد من الثقوب السوداء على مواد مثل الغبار والغاز حولها، وعندما تسقط هذه المادة في ثقب أسود يمكن أن تطلق رشقات من الأشعة السينية التي تسمح لهم بتحديد موقع الثقب الأسود.



لكن هذا ليس هو الحال مع كل ثقب أسود، لا يأخذ البعض المواد، مما يعني أنهم لا يطلقون الأشعة السينية ويصعب تحديد موقعهم، حاليا يدعو مشروع علمي للمواطنين أفراد الجمهور للمساعدة في البحث عن هذه الثقوب السوداء "المخفية".



يبحث المشروع، المسمى Black Hunters، عن أدلة على موقع الثقوب السوداء التي خلفتها جاذبيتها الهائلة، لأن الثقوب السوداء كثيفة جدًا، فهي تمتلك جاذبية قوية جدًا، كذلك يؤدي هذا إلى انحناء الضوء القادم من النجوم خلفها، مما يجعل هذا الضوء أكثر إشراقًا لفترة قصيرة.



وتمت دعوة العلماء المواطنين للبحث عن قمم السطوع هذه من النجوم في بيانات الرسم البياني، يشرح برنامج تعليمي قصير ما تبحث عنه في رسم بياني، ثم يُسمح لك بالمساعدة في تصنيف الرسوم البيانية التي قد تشير إلى وجود ثقب أسود، تم جمع البيانات من 10 سنوات من القياسات من مسح SuperWASP، وهو مشروع للكشف عن الكواكب الخارجية حسبما نقل موقع Digitartlends.



يمكن أن يساعد المشروع علماء الفلك في تحديد الثقوب السوداء المهمة للدراسة المستقبلية، وفقًا لآدم ماكماستر، أحد الرؤساء المشاركين: "لا أطيق الانتظار لرؤية ما نجده في مشروع Black Hole Hunters. يجب أن تكون الثقوب السوداء التي نبحث عنها موجودة بالتأكيد، لكن لم يتم العثور على أي منها حتى الآن، وقال في بيان إن بحثنا يجب أن يعطينا التلميحات الأولى حول عدد الثقوب السوداء التي تدور حول النجوم بهدوء، مما يساعدنا في النهاية على فهم الطريقة التي تتشكل بها مثل هذه الأنظمة.



"العثور عليهم مهمة ضخمة وليس شيئًا يمكننا القيام به بمفردنا، لذلك من الرائع أن يتمكن أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت من المشاركة بغض النظر عن مدى معرفته بعلم الفلك."