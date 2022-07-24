وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "واتس آب" يطلق خاصية انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحرق مركب صيد في بحر رفح وكالة الرأي الفلسطينية آبل تطلق تحديثاً جديداً لأنظمة تشغيل هواتفها وكالة الرأي الفلسطينية الخفافيش الأمريكية تلتقط الفيروس التاجي وتنشره بسهولة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف حول إحدى أولى الحيوانات التي غامرت في الصعود إلى اليابسة! وكالة الرأي الفلسطينية تطوير قناع وجه يمكنه التقاط بروتين "سبايك" وتعطيله عند التلامس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية قشرة الأرض "تتقطر" تحت جبال الأنديز منذ ملايين السنين وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

آبل تطلق تحديثاً جديداً لأنظمة تشغيل هواتفها

24 تموز / يوليو 2022 08:45

آبل تطلق تحديثاً جديداً لأنظمة تشغيل هواتفها
آبل تطلق تحديثاً جديداً لأنظمة تشغيل هواتفها

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، حمل معه العديد من التصحيحات البرمجية، وحلولا لمشكلات أرّقت مستخدمي الهواتف.

وتبعا لآبل فإن iOS 15.6 صحح العديد من الثغرات البرمجية التي كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات الهواتف الذكية، كما حمل تعديلات على تطبيق " TV"  إذ بات بإمكان المستخدمين إعادة تحميل البرامج الرياضية عبر التطبيق، وإيقافها بشكل مؤقت أو إعادة مشاهدتها من جديد، كما عالج الإصدار بعض المشكلات في الذاكرة التي عانى منها بعض المستخدمين.

وعولجت مع الإصدار الجديد أيضا المشكلات التي عانى منها بعض مستخدمي آيفون، والتي كانت تظهر لهم أن وحدة التخزين في أجهزتهم ممتلئة رغم وجود مساحات تخزين فيها.


كما حلّ الإصدار الجديد مشكلات كانت تتسبب في بطء استجابة أجهزة "برايل" أو عدم تعاطيها مع المعلومات بشكل صحيح أثناء التعاطي مع معلومات البريد الإلكتروني.

وفي iOS 15.6 تم حلّ المشكلات مع متصفح Safari، والتي كانت تتسبب سابقا بعودة إظهار علامات التبويب لصفحات الويب المفتوحة سابقا.

ويبلغ حجم التحديث الجديد 540 ميغابايت، ويمكن تحميله عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في هواتف آيفون، ومن ثم خيار "الضبط"، وبعدها خيار "General"، ومن ثم  خيار "Software update".

المصدر: 4pda

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تستنكر اطلاق النار على الدكتور الشاعر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟