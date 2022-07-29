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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية إصلاح إضاءة شاشة أيفون فى حالة تغيرها باستمرار

29 تموز / يوليو 2022 10:23

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إذا كان جهاز أيفون محدثًا، فمن المحتمل أن تتغير إضاءة هاتفك في بعض الأحيان تلقائيًا، يمكن أن يكون هذا بسبب ميزة Auto-Brightness، وهي ميزة تضبط إضاءة الشاشة بناءً على مقدار الضوء الموجود حولك حتى تتمكن من الرؤية بشكل أفضل.
 
كما أن Night Shift هي ميزة أخرى تعمل على تغيير لون iPhone وسطوعه خلال أوقات محددة، عادةً من غروب الشمس إلى شروق الشمس، ويساعدك هذا على النوم بعد النظر إلى هاتفك.
 
ولكن إذا ظل سطوع الخاص بك يتغير في أوقات غير مناسبة بسبب هذه الميزات، فيمكنك إيقاف تشغيلها، وإليك الطريقة وفقا لما ذكره موقع "business insider".
 

كيفية إيقاف تشغيل Auto-Brightness على جهاز أيفون

لإيقاف تشغيل الميزة، وهو مستشعر يغير السطوع وفقًا لظروف الإضاءة، اتبع الخطوات التالية:
 
1. افتح تطبيق الإعدادات.
 
2. اضغط فوق إمكانية الوصول.
 
3. اضغط على شاشة العرض وحجم النص.
 
 4. قم بالتمرير إلى أسفل واضغط على مفتاح تبديل Auto-Brightness لقلبه إلى اليسار، بحيث يتحول إلى اللون الرمادي.
 

 كيفية إيقاف تشغيل Night Shift على جهاز أيفون

لإيقاف تشغيل Night Shift، وهي ميزة افتراضية في أيفون تغير تلقائيًا ألوان شاشتك لتقليل الضغط على عينيك (خاصةً في الليل)، اتبع الخطوات التالية:
 
1.  افتح تطبيق الإعدادات.
 
2.  اضغط على العرض والسطوع.
 
3.  اضغط على التحول الليلي.
 
 4. اضغط على مفتاح التبديل لـ "مجدول" لقلبه إلى اليسار، بحيث يتحول إلى اللون الرمادي.

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