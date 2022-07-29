اليازوري يتفقد مشاتل الزراعة ومزرعة دجاج نموذجية

غزة-الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري، مشاتل وزارته الواقعة في أراضي المحررات جنوب قطاع غزة.



واطلع اليازوري، على حجم الانتاج في المشتل المركزي التابع للوزارة، حيث أطلع المسؤول عنه م.شاهر الريفي الوكيل على حجم الإنتاج من الأشتال الحرجية، مستعرضاً الخدمات ومدى الاستفادة التي تقدمها مشاتل الوزارة المختلفة للبلديات والمؤسسات والمهتمين في هذا المجال بشكل مجاني.



كما تفقد وكيل الزراعة، المشتل الخاص بالإدارة العامة للمحررات والذي يختص في جزء منه بالأشتال المثمرة وأشتال الزينة والزهور، إضافة إلى تفقده مزرعة العناية بمجموعة من أشتال النخيل البرحي التابعة للمحررات.



ومن جانب آخر، زار وكيل الوزارة مزرعة الدمام النموذجية لإنتاج الدجاج اللاحم شرق مدينة غزة، مشيداً بتوجه المربين لإنشاء المزارع التنموية الحديثة، والتي تقلل نسبة النفوق والخسائر في عملية الانتاج، بما ينعكس ايجاباً على السوق المحلي وضمان وصول المنتح صحي وآمن المستهلك.

