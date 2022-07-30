كيفية تعديل أو إلغاء إرسال رسالة iMessage في iOS 16

بينما تحتوي تطبيقات المراسلة مثل Signal وWhatsApp و Viber على بعض إصدارات "الحذف للجميع" بعد الإرسال، لم يكن هناك ما يمكنك فعله حيال ذلك على iMessage، ولكن في الإصدار التجريبي من iOS 16، قدمت أبل ميزة لتطبيق الدردشة iMessage الخاص بها، حيث تتيح لك إلغاء إرسال وتعديل رسالة مرسلة إذا كان المستلم يعمل أيضًا على نظام التشغيل iOS 16 أو iPadOS 16 أو macOS Ventura.



وفقا لما ذكره موقع "the verge"، إليك الخطوات التي يجب إتباعها في حال حذف أو تعديل الرسالة:



خطوات بسيطة لحذف الرسالة

• الضغط لفترة طويلة على الرسالة.

• في القائمة المنسدلة، اضغط فوق تراجع عن الإرسال.

• الرسالة ستختفي على الفور.

إذا كنت قمت بتحديث الإصدار التجريبي العام الأول، فيسمح لك بـ 15 دقيقة لإلغاء إرسال رسالتك، ومع ذلك، إذا كنت قد قمت بتثبيت الإصدار التجريبي العام الثاني، فقد تم تغيير ذلك إلى دقيقتين.



خطوات بسيطة لتعديل الرسالة

• الضغط لفترة طويلة على الرسالة.

• في القائمة المنسدلة، اضغط فوق تحرير.

• قم بتحرير رسالتك واضغط فوق علامة الاختيار الموجودة على يمين الرسالة لإرسال التصحيح.

• إذا كنت ترغب في رؤية كافة التعديلات التي قمت بها، فاضغط فوق الارتباط المحرر الصغير الموجود أسفل الرسالة، ويمكنك بعد ذلك الضغط فوق إخفاء التعديلات لرؤية الرسالة الأخيرة فقط.

كما أنه لديك المزيد من الوقت لتحرير رسالة وهو 15 دقيقة كاملة، ولكن إذا ضغطت طويلاً على رسالتك بعد مرور 15 دقيقة، فلن يكون خيار التحرير موجودًا في القائمة.

ومع ذلك فإن الإصدار التجريبي العام الثاني أضاف قيدًا جديدًا:

بينما يمكنك تعديل هذه الرسالة عدة مرات كما تريد في الإصدار التجريبي العام الأول، يمكنك الآن تحريرها حتى خمس مرات فقط؛ بعد ذلك، يختفي خيار التعديل في القائمة المنسدلة.

كما ان أيًا من الخيارين لا يعمل إذا كان المستلم يستخدم إصدارًا سابقًا من نظام التشغيل.

