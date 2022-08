8 من أسهل لغات البرمجة للمبتدئين

من الممكن أن يكون تعلم البرمجة من المهام السهلة، إلا أنك قد تشعر بصعوبة في مراحل ما أثناء تعلمها سواء كنت تتعلمها أثناء دراستك الجامعية، أو في معسكرات تدريب البرمجة، أو الدورات الجامعية، كي تتجاوز هذه الصعوبات وتدرس البرمجة بكل سهولة يمكنك أن تفعل كما يفعل المبرمجين المبتدئين الذين يبدؤون بتعلم إحدى أسهل لغات البرمجة التي تساعدك على تعلم البرمجة بكل سهولة وبساطة.

قبل أن تلتزم بتعلم لغة برمجة جديدة ألق نظرة على القائمة أدناه لتجد 8 لغات برمجة سهلة التعلم، يستخدمها المبرمجون المحترفون، وستعرف لماذا تعتبر كل لغة من اللغات سهلة.

لغة HTML

HTML هي لغة الإنترنت القياسية لهيكلة صفحات الويب، وعرض النصوص، تشتهر باستخدامها المكثف للعلامات، أو التسميات التي تحدد نوع النص الذي يجب أن يكون على الصفحة، على سبيل المثال يبدأ النص البرمجي في هذه المقالة المكتوبة بعلامة <body> وينتهي بعلامة </body>، حيث تحدد علامات HTML هذه كل شيء تقريبًا عن النصوص على صفحات الويب من حجم الخط إلى الروابط الداخلية والخارجية.

لغة HTML شائعة جدًا بسبب انتشار عدد كبير من الدورات التدريبية التي تساعدك على الانطلاق نحو تعلم هذه اللغة البسيطة إلى حد ما، كما أن لغة HTML اكتسبت البساطة والسهولة من القواعد المتسقة التي تسهل تعلم أوامرها، ووظائفها.

لغة CSS

كما ذكرنا إن HTML تحدد محتوى صفحة الويب الخاصة بك، أما CSS فهي تستخدم لتحديد مظهر كل من عناصر HTML، حيث يتم برمجة كافة الإطارات التي تراها على صفحة ويب ما بما في ذلك مربعات النصوص، وصور الخلفية، والقوائم من خلال لغة البرمجة CSS.

هل سبق لك أن لاحظت كيف يتم تنظيم صفحة الويب نفسها بشكل مختلف عند مشاهدتها على الهاتف مقارنةً بسطح المكتب؟ هذا الأمر هو الذي تتحكم به لغة البرمجة CSS التي تتحكم أيضًا بتحديد عناصر الصفحة المرئية، أو المخفية بناء على حجم الشاشة ودقتها.

CSS هي لغة قائمة على القواعد، وهذا يعني أنك تحدد من خلالها كيف تبدو الأنواع المختلفة من النصوص، والصفحات من خلال تطبيق القواعد على كل نوع من المجموعات المحددة في HTML، على سبيل المثال، يمكنك استخدام CSS لتحديد العناوين الرئيسية، والفرعية، وجعل النصوص غامقة، وخضراء، أو جعل جميع الروابط الداخلية أو الخارجية تظهر وتحتها خط ولونها أحمر مثلًا.

تعلُم لغة البرمجة CSS لن يكون صعبًا بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين لديهم مهارات عامة في الكمبيوتر، ومعالجة الكلمات، والإنترنت.

جافا سكريبت

نظرًا لأن HTML، وCSS لا يمكنهما دمج العبارات الشرطية، ووظائف اتخاذ القرار الأخرى بشكل مباشر، فلا يتم اعتبارها لغات برمجة كاملة، ولكن ماذا يحدث إذا كنت تريد صفحة ويب تفاعلية؟ على سبيل المثال، ماذا لو كنت تريد إضافة قائمة منسدلة، أو زر يغير اللون، والنص عند تحريك الماوس فوق، هنا يجب يبرز دور لغة جافا سكريبت.

كلغة برمجة كاملة، يتم استخدام جافا سكريبت للتعامل مع حلقات البرمجة، واتخاذ قرارات منطقية بناءً على الإدخال، مثل عندما يتم تمرير الماوس فوق قائمة، أو عندما تكتب شيئًا في مربع البحث، ولأن جافا سكريبت يمكنها إخراج كود HTML، أو CSS، فإنها قادرة على جعل صفحات الويب تفاعلية وديناميكية.

على الرغم من أنها أكثر تعقيدًا من HTML، CSS إلا أن JavaScript هي واحدة من أسهل لغات البرمجة الحقيقية التي يمكنك تعلمها، فهي لغة يمكن بسهولة تضمينها مع لغات مثل HTML، والشيء الآخر الذي يجعل جافا سكريبت سهلة التعلم هو أنه يمكنك كتابة مقتطفات معقدة من التعليمات البرمجية، واختبارها في متصفح الويب، إذا كنت تعرف لغة البرمجة HTML أو CSS بالفعل ستوفر على نفسك الكثير من الجهد لتعلم جافا سكريبت.

لغة بايثون

لا يمكننا الحديث عن أسهل لغات البرمجة التي يستطيع المبتدئون تعلمها دون أن نتحدث عن لغة بايثون التي يتم تصنيفها باستمرار كواحدة من أكثر لغات البرمجة شهرةً، حيث يحب الناس لغة بايثون لأنها لغة برمجة متعددة النماذج، هذا يعني أنها تدعم أنماط مختلفة من البرمجة، يتضمن ذلك البرمجة الموجهة للكائنات التي تركز على معالجة مجموعات البيانات، بالإضافة إلى البرمجة الوظيفية التي تركز على استخدام الوظائف لأداء عمليات معقدة، أو متعددة الخطوات.

عندما تبدأ تعلم بايثون ستكتشف أن الهدف منها أن يكون كل شيء بسيطًا، والكود المعقد أمر مرفوض فيها، كما أنها سهلة التعلم بسبب توفر دورات عديدة سواء كانت مجانية أو مدفوعة تعلمك لغة بايثون من الصفر للاحتراف كي تتمكن في النهاية من برمجة مواقع الويب، والتطبيقات، والألعاب.

لغة R

منذ ظهورها لأول مرة في عام 1993 أصبحت لغة البرمجة R هي لغة البرمجة المفضلة لاي شخص مهتم بالتحليل الإحصائي، أو علم البيانات، أو التنقيب في البيانات.

أحد أسباب شهرة لغة R هو أنها مفتوحة المصدر، مما يعني أنها مجانية للاستخدام للأغراض الشخصية، أو التجارية، هذا يعني أن هناك الآلاف من الحزم القابلة للتنزيل التي أنشأها مستخدمون سابقون، والتي توفر وظائف تفوق الكود الأصلي.

تعتبر لغة R أكثر شهرةً بين علماء البيانات، ومحللي البيانات، والإحصائيين، ومتخصصي العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وأحد الأسباب التي تجعل تعلم لغة R أسهل من اللغات الأخرى هو أن كل وظيفة R تأتي مع شروحات واضحة وأمثلة للأوامر.

لغة روبي

بالمقارنة مع لغة بايثون التي تركز على توفير حل واحد وبسيط لكل مشكلة، تهدف وربي إلى السماح بطرق متعدد تحقق نفس الغاية، يمنح هذا لغة البرمجة روبي نوعًا من المرونة التي يحبها المبرمجون.

أحد أسباب شهرة روبي هو أن المبرمجين يمكنهم تغيير الأجزاء الأساسية من اللغة لتناسب احتياجاتهم، مثلًا إذا كنت تفضل استخدام كلمة “Plus” بدلًا عن “+” فيمكنك ذلك بكل بساطة عبر لغة البرمجة روبي.

لغة روبي هي لغة يمكن استخدامها لأغراض عامة، تحظى بشعبية كبيرة بالأخص لدى مطوري الويب نظرًا لأنها تستخدم بشكل شائع لبناء تطبيقات الويب، ويمكنك استخدامها لمعالجة البيانات، و الأتمتة، والويب، وأدوات سطر الأوامر.

بمجرد أن تبدأ في تعلم روبي ستفهم سبب تسميتها بلغة التوازن الدقيق، ونظرًا لأن العديد من المطورين يحبون استخدامها ستجد العديد من المنتديات التي تقدم لك حلولًا للمشاكل التي قد تقع فيها، مع توفر العديد من عينات التعليمات البرمجية المتاحة عبر الإنترنت.

لغة جافا

على الرغم من أن لغة جافا قديمة، إلا أنها لا تزال ملائمة للبرمجة، ومتطورة باستمرار بسب الاختبارات والتحديثات المستمرة التي تطرأ عليها، مطوري جافا واثقين دائمًا من أن إنشاء تطبيق جافا على أي نظام أساسي يعني أن التطبيق سيعمل على كافة الأنظمة الأساسية الرئيسية الأخرى، هذا يعني أن هذه اللغة مرنة ويمكن للمطورين استخدامها ليس فقط على أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المحمولة، ولكن أيضًا في البوابات، أو المنتجات الاستهلاكية، أو أي جهاز إلكتروني.

يعد تعلم جافا أمرًا سهلًا بشكل خاص لأنه تركيبها يشبه اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مجتمع دعم كبير يقدم لك الإرشادات، و يجيب على أسئلتك أثناء تعلم جافا، أو العمل عليها.

لغة GO

لغة Golang التي تسمى اختصارًا GO هي لغة برمجة للأغراض العامة طورتها شركة جوجل في الأصل كبديل عن لغة C / C++ وهي كانت لغة تجمع بين الأداء الأسرع الذي توفره C / C++ مع بناء جملة برمجية بسيطة.

تعتبر لغة برمجة مفتوحة المصدر، ويتم استخدامها في الخوادم، وتطوير الويب، وحتى أدوات سطر الأوامر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل التطبيقات السحابية، والتطبيقات التي تعمل على الخادم.

تم تصميم لغة GO مع مراعاة أن تكون بسيطة، مما يجعلها لغة برمجة صديقة للمبتدئين، والدورات التي تدرّس لغة البرمجة GO هي بشكل عام سهلة وسريعة، ويمكن للمبتدئين البدء في تعلمها دون أن يشعروا بأي صعوبة.

كيف أتعلم أي لغة برمجة من الصفر؟

بعد اختيارك للغة البرمجة التي تريد تعلمها تكون قد اجتزت أصعب مرحلة، وتبقى عليك فقط الانضمام إلى دورات عبر الإنترنت تستطيع من خلالها تعلم أي لغة برمجة، فهناك الكثير من الموارد المتاحة التي تعلمك البرمجة من الصفر لغاية الوصول للاحتراف، ومن هذه الموارد لا بد أن نذكر أكاديمية حسوب التي توفر لك دورات مدفوعة تساعدك على اتقان البرمجة، وتضمن لك الأكاديمية الحصول على وظيفة بالبرمجة بعد النجاح بالدورة، وتقدم لك شهادة معتمدة من الأكاديمية، وتوفر لك أكاديمية حسوب العديد من المقالات التي تعلمك البرمجة مجانًا أيضًا، مع إمكانية الانضمام لمجتمع الأكاديمية للتواصل مع المبرمجين المحترفين الذي يقدمون لك يد المساعدة عندما تواجهك أي مشكلة برمجية.