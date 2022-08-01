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أوقاف الشمال تحتفل بذكرى الهجرة النبوية للعام 1444هـ

01 آب / أغسطس 2022 01:59

أوقاف الشمال تحتفل بذكرى الهجرة النبوية للعام 1444هـ
أوقاف الشمال تحتفل بذكرى الهجرة النبوية للعام 1444هـ

غزة- الرأي
احتفلت مديرية أوقاف الشمال، بذكرى الهجرة النبوية، وذلك خلال حفل نظمته في مسجد الشيخ زايد في المحافظة، بحضور مدير المديرية د. مرسى سلمان، ورؤساء الأٌقسام والشعب والموظفين.


وأوضح سلمان أن الهجرة ينبغي أن تكون هجراناً عن كل ما نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسنته المشرفة، منوهاً إلى ضرورة أن يحاسب كل منا نفسه وتقصيره في جنب الله واستدراك التوبة والعمل الصالح الذي يرضى عنه الله تعالى.


واستعرض مراحل الهجرة النبوية والصعاب التي تحملها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل نشر دعوته وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، داعياً أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية إلى نصرة القدس والدفاع عنها.

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