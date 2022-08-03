النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2313) الاربعاء3 اغسطس2022
أخبار فلسطينية
- تأجيل “حل الدولتين” ومحدودية خيارات الفلسطينيين تزيدان الاستيطان
- حماس” تستهجن الصمت الدولي جراء انتهاكات إسرائيل لتجويع غزة
- اشتية يطالب الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق حل الدولتين
- مخطط استيطاني لتفريغ مدخل حي وادي حلوة مقابل المسجد الأقصى
- مصادر: المقاومة توسع رقعة "الاستنفار" في غزة تزامناً مع الإجراءات الإسرائيلية على الحدود
- بيت دجن: إصابة 97 فلسطينيا إثر قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان
- لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبر "أبو سالم"
- استشهاد شاب فلسطيني واعتقال القيادي بسام السعدي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تغلق قطاع غزة بعد استنفار «الجهاد»
- رسالة إسرائيلية للفصائل: أي هجوم كبير من الضفة تقف خلفه غزة سيتم الرد عليه
- "الليكود" يشهد حربًا داخلية.. نتنياهو قلق من سلوك أحزاب الحريديم
- اعلام عبري: استعدادات لسيناريو في الجنوب ورسائل اسرائيلية إلى حماس والجهاد
- صحيفة عبرية: على إسرائيل الاعتراف رسميا بمسؤوليتها عن مذبحة كفر قاسم كـ”مخطط تهجير”
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اخبار دولية
- »بلينكن يحث غانتس على إنهاء التحقيق باستشهاد أبو عاقلة وإعلان نتائجه
- مقررو الأمم المتحدة يدعون إسرائيل إلى الكف عن مضايقة عمال الإغاثة والنشطاء في الضفة الغربية
اخبار عربية
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- قادما من لبنان: الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية وصل سرا لإسرائيل
- السلطات المصرية تمنع المغنية الفلسطينية ناي البرغوثي من دخول القاهرة- (تدوينة)
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- اشتية يطالب الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق حل الدولتين
- “عملية جنين” تستفز المقاومة.. سرايا القدس تهدد بـ”الثأر” وإسرائيل تسعى للتهدئة فيما تتأهب على حدود غزة
- “حماس” تستهجن الصمت الدولي جراء انتهاكات إسرائيل لتجويع غزة
- مقررو الأمم المتحدة يدعون إسرائيل إلى الكف عن مضايقة عمال الإغاثة والنشطاء في الضفة الغربية
- جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا شمالي الضفة- (صور وفيديو)
- جيش الاحتلال يقرر إغلاق مناطق متاخمة لغزة خشية تصعيد مع المقاومة
- السلطات المصرية تمنع المغنية الفلسطينية ناي البرغوثي من دخول القاهرة- (تدوينة)
- استشهاد شاب فلسطيني واعتقال القيادي بسام السعدي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي
- صحيفة عبرية: على إسرائيل الاعتراف رسميا بمسؤوليتها عن مذبحة كفر قاسم كـ”مخطط تهجير”
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تغلق قطاع غزة بعد استنفار «الجهاد»
- انتقادات في إسرائيل لتلميحات لبيد حول قدراتها النووية
- ترمب أراد التخلي عن خطة السلام بسبب عدم تأييد عباس
- فشل محادثات «الوكالة اليهودية»
الاخبار اللبنانية
- اعتقال قائد «الجهاد» في الضفة: العدو لا يغفل عن جنين
- إسرائيل تنتظر الردّ: إجراءات استثنائية تحسّباً
- بسام السعدي... أبو المقاومين
- الضفّة: جيش الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً
- غزّة: تأهّب واستنفار في إسرائيل تحسّباً لردّ «الجهاد الإسلامي»
الغد الأردنية
- تأجيل “حل الدولتين” ومحدودية خيارات الفلسطينيين تزيدان الاستيطان
- إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال…
- إسرائيل تغلق معابرها مع غزة
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ا الشرق القطرية
- إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
- الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس
- فلسطين تؤكد ضرورة إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتناع عن التصعيد
الشروق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بحراسة مشددة.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية
- خاص "خدرج": تعرضت للابتزاز داخل أروقة "الوقائي" لإغلاق مركزي الثقافي
- إصابات ومواجهات وحملة مداهمات واعتقالات في الضفة
- مخطط استيطاني لتفريغ مدخل حي وادي حلوة مقابل المسجد الأقصى
- في عناتا.. الاحتلال يعتقل مديرًا ومعلمًا بسبب مسرحية عن "سيف القدس"
- تحقيق "الشؤون المدنية".. الرشوة مقابل التصريح
- الأسطة لـ"فلسطين": "الإنقاذ الوطني" تعمل على تشكيل لوبي لإجراء الانتخابات الشاملة
صحيفة القدس
- 3 إصابات في قلقيلية.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
- موقع عبري: استمرار حالة التأهب القصوى على حدود غزة
- انطلاق مسيرة لعوائل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس
- رسالة إسرائيلية للفصائل: أي هجوم كبير من الضفة تقف خلفه غزة سيتم الرد عليه
- "الليكود" يشهد حربًا داخلية.. نتنياهو قلق من سلوك أحزاب الحريديم
صحيفة الأيام
- استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم جنين
- »بلينكن يحث غانتس على إنهاء التحقيق باستشهاد أبو عاقلة وإعلان نتائجه
- »مجلس الوزراء يعتمد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي
- »"نقابة المهندسين" تؤكد استمرار الحراك وزيارة يدعو لاستكمال الحوار بين...
- »نقابة المحامين تواصل فعالياتها الاحتجاجية
- »"كورونا": 10 وفيات، ورصد 8969 إصابة في أسبوع
- »عائلة في بيت إجزا محاصرة داخل مستوطنة بنيت على جزء من أراضيها
- »"خبز على طاولة الخال ميلاد" لمحمد النعّاس.. ليبيا في "الكوشة"!
الحياة الجديدة
- الرئيس يقدم منحا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين نجحوا في الثانوية العامة
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
- المعتقل عواودة يواجه خطر الموت في ظل إضرابه المتواصل منذ 143 يوما
- حادث سير مروع يخلّف 17 قتيلا في سوهاج بمصر
- 3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
وكالة الراي
- الداخلية تنشر كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم غدٍ
- حملة اعتقالات إسرائيلية تطال 12 مواطناً بالضفة والقدس
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية جنود الاحتلال
- إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
- المرور: إصابة طفيفة في 12 حـادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
- الاحتلال يغلق معبر "كرم أبو سالم" لليوم الثاني
وكالة صفا
- تحليل: لماذا كشفت ..منظمات يمينية تُناقش إحياء "الهيكل الثالث"
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبر "أبو سالم"
- حملة دهم واعتقالات بأنحاء متفرقة من الضفة
- "بخصوص انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة"..حقوقي: لجنة مناهضة التعذيب تجعل المسؤولين الفلسطينيين هدفًا لـ"الجنائية الدولية"
القسام عما جرى مع إحدى مجموعات وحدة الظل؟
"وكالة سما
- لليوم الثاني على التوالي .. صور: الاحتلال يُبقي على تأهبه في غلاف غزة
- صحيفة تكشف عن أهم الملفات التي سيبحثها الوفد المصري بشأن غزة
- جهود مصرية لمنع التصعيد في غزة.. و"اسرائيل" تقرر الاستمرار على حالة التأهب
- إعلام عبري: استعدادات لسيناريو في الجنوب ورسائل اسرائيلية إلى حماس والجهاد
- مصادر: المقاومة توسع رقعة "الاستنفار" في غزة تزامناً مع الإجراءات الإسرائيلية على الحدود
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فلسطين اليوم
- بالصور وسط حالة من التأهب: استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول أو خروج المستوطنين
- ٣ اصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات كفر قدوم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- تهديدات سرايا القدس تقلِب "اسرائيل".. ومعادلة الردع سطرتها غــــزة نُصرةً لجـــنين
- بالفيديو مشاهد حصرية للمواقع العسكرية الصهيونية شرق القطاع وهي فارغة بعد استنفار سرايا القدس
- مقاومون يطلقون النار تجاه حاجز "حوارة" جنوب نابلس
عرب 48
- الاحتلال يعتقل مديرا ومعلما بسبب مسرحية مدرسية في عناتا
- استهداف مسافر يطا: لجنة أممية تدعو الاحتلال للكف عن ممارستها الاعتدائية
- بيت دجن: إصابة 97 فلسطينيا إثر قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان
- الاحتلال يُبقي على تأهبه في محيط غزة ووفد من حماس إلى مصر
- الاحتلال يعتزم تقديم لائحة اتهام بحق محافظ القدس
- تحسبا من تصعيد بغزة: لبيد يعقد مداولات واستدعاء محدود للاحتياط
- قادما من لبنان: الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية وصل سرا لإسرائيل
- الشرطة ستحقق مع النائب كاسيف بادعاء مهاجمة شرطي
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
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- 3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
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حدث في مثل هذا اليوم
3 آب (أغسطس)
- 2004م استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة سبعة عشر آخرين بينهم أطفال في العدوان الصهيوني على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
- 1989م تبني استراتيجية لحل الدبلوماسية عندما اعتمدت حركة فتح وهي إحدى أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، استراتيجية المفاوضات والحل السلمي والتي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر عام 1988م.
- 1963م تأسس الاتحاد العام لعمال فلسطين عام 1963في القاهرة ، ويتمثل الاتحاد العام بالأمانة العامة والكائنة ومدينة رام الله.
- 1958م إسرائيل تكمل مد خط أنبوب النفط بين حيفا وإيلات في فلسطين المحتلة.
- 1937م المؤتمر الصهيوني العشرون في بازل الذي عقد في الفترة من (3-16/8/1937م)، وناقش تقرير اللجنة الملكية عن فلسطين (لجنة بيل ) التي تشكلت على إثر الثورة الكبرى 1936.
- 1931م انعقاد مؤتمر نابلس للرد على القرار البريطاني اليهود
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