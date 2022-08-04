النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2314)  الخميس4 اغسطس2022

10:10التعليم تصدر دليلاً للجامعات والكليات المعترف بها في القطاع

10:29"الجوازات" تُصدر أكثر من 6 آلاف معاملة للمواطنين خلال يوليو

10:39"الشباب والثقافة" تنظم حفل لإشهار كتاب حول التطبيع مع الاحتلال

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