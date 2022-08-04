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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2314) الخميس4 اغسطس2022

04 آب / أغسطس 2022 09:54

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2314)  الخميس4 اغسطس2022

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عرب 48

 

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وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

4 آب (أغسطس)

  • 2006م استشهاد أربعة مجاهدين من كتائب القسام خلال تصدّيهم لقوات الاحتلال الصهيوني شرق رفح جنوبي قطاع غزة، والشهداء هم: عز الدين سمير أبو جزر (22معاماً) وعصام يونس البشيتي (23 عاماً) ووائل محمد يونس (24 عاماً) ومحمود أنور كلاب (22معاماً).
  • 2004م استشهاد أربعة فلسطينيين وجرح اثنين وعشرين آخرين في توغل صهيوني شمالي قطاع غزة، واستشهاد خامس في نابلس برصاص الاحتلال.
  • 1991م الحكومة الإسرائيلية توافق بالأغلبية العظمى على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. أقيم في نهاية تشرين أول (أكتوبر) 1991مبحضور وفود عربية ووفد أردني - فلسطيني مشترك.
  • 1986م عقد عدد من الحاخامات اليهود اجتماعاً خاصاً قرروا فيه بصورة نهائية حق اليهود في أداء الطقوس الدينية في المسجد الأقصى كما أقروا إنشاء كنيس يهودي في إحدى ساحاته.
  • 1974م الاتحاد السوفيتي يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن تبدلت السياسة السوفيتية تجاه القضية الفلسطينية من التأييد المطلق للتقسيم وإنشاء دولة (إسرائيل) وإمدادها بالسلاح، وشجب دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، مع تجاهل شعب فلسطين ووجوده وحقوقه، إلى التحرك المحدود تجاه القضية على أساس أنها مشكلة لاجئين، على التأييد الكامل للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وانسحاب (إسرائيل) من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
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