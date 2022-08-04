النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2314) الخميس4 اغسطس2022
أخبار فلسطينية
- هنية يبحث مع المبعوث الأممي تشديد الاحتلال الحصار على غزة
- حركة الجهاد الإسلامي تدعو للإفراج عن بسام السعدي و”كتيبة جنين” تتوعد إسرائيل- (فيديو)
- تقرير أممي: 19 عائلة فلسطينية غادرت الضفة “قسرا” بسبب إسرائيل- (صور)
- الخارجية الفلسطينية: تصاعد الاستيطان الإسرائيلي الراهن تهديد لفرص حل الدولتين
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أخبار إسرائيلي
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- اعتقال إماراتييْن بعد إطلاق نار على مجرم في تل أبيب
- ضابط إسرائيلي: الجهاد الإسلامي "كسبت نقاطا" بمجرد إغلاق "غلاف غزة"
- موشيه سعدة: من "ماحاش" إلى حزب سموتريتش وبن غفير
- الصحة الإسرائيلية: موجة كورونا بانحسار وانخفاض لافت بالإصابات
- "الكابينيت" يُنهي إجتماعه الطارئ دون الإعلان عن نتائجه
اخبار دولية
- تقرير أممي: 19 عائلة فلسطينية غادرت الضفة “قسرا” بسبب إسرائيل-
- أونروا” تقرر زيادة أعداد المستفيدين من مساعداتها الغذائية في غزة
- "الأونروا": 30 ألف مستفيد جديد من المساعدات الغذائية في غزة
- »أميركا: النائبة رشيدة طليب تفوز بالانتخابات التمهيدية رغم حملة "إيباك"...
- امنستي" تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل أحمد مناصرة
اخبار عربية
- تحرك عربي أممي لمنع تصعيد محتمل قابل للانفجار بقطاع غزة
- الشرطة الإسرائيلية تعتقل سائحين من الإمارات بالخطأ
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- حركة الجهاد الإسلامي تدعو للإفراج عن بسام السعدي و”كتيبة جنين” تتوعد إسرائيل- (فيديو)
- تقرير أممي: 19 عائلة فلسطينية غادرت الضفة “قسرا” بسبب إسرائيل- (صور)
- اعتقال محافظ القدس يجدد معركة السيادة على المدينة.. ومحكمة الاحتلال توجه 11 تهمة بحقه
- حكومة الاحتلال المصغرة تبحث التطورات في محيط غزة
- الاحتلال يهدم 3 منازل ومنشآت في القدس ويخطر بإزالة شبكة الكهرباء في “مسافر يطا” بالخليل
- وفد من حركة “حماس” يبحث في القاهرة تحسين أوضاع قطاع غزة
- معهد “عكيفوت” الإسرائيلي عن مذبحة كفر قاسم.. المخفي أعظم
- “أونروا” تقرر زيادة أعداد المستفيدين من مساعداتها الغذائية في غزة
- السلطة الفلسطينية تدفع جزءا من رواتب موظفيها للشهر التاسع
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الشرق الأوسط
- «الجهاد» تتجاوب مع الوساطة المصرية... لكن إسرائيل تبقى متأهبة
- عائلات الأسرى اليهود لدى «حماس» تطلق حملة لاستعادتهم
- رواتب السلطة غير كاملة للشهر التاسع على التوالي
- إسرائيل تفتح مطار رامون للفلسطينيين رغم معارضة السلطة
- الشرطة الإسرائيلية تعتقل سائحين من الإمارات بالخطأ
- إسرائيل تهدم منزلاً في سلوان
- حرب شرسة داخل «الليكود» على مقاعد «الكنيست»
الاخبار اللبنانية
- إسرائيل بمواجهة غزة: ارتداعٌ فائق
- ماذا لو قلبت «الجهاد» ساعة الرمل؟ | الهدوء مقابل إطلاق سراح السعدي
- اعتقال قائد «الجهاد» في الضفة: العدو لا يغفل عن جنين
الغد الأردنية
- تحرك عربي أممي لمنع تصعيد محتمل قابل للانفجار بقطاع غزة
- “الأونروا” تزيد أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية في قطاع غزة
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
الاهرام المصرية
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية: تصاعد الاستيطان الإسرائيلي الراهن تهديد لفرص حل الدولتين
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي بمواجهات مع جيش الاحتلال
- قصـة فلسطينيـة متفوقـة.. أخـت لشهيدين وأسير وابنة لأسير محرر
- رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين
الشروق المصرية
- غدا.. قداس ومسيرات وحداد وطني بلبنان في الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت
- رئيس الوطني الفلسطيني يشيد بالمقاربة التى طرحها الرئيس السيسي بقمة جدة وتأكيده على الأولوية التي توليها مصر لتسوية القضية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- خاص ناشط سياسي: إجراء الانتخابات الحل الوحيد للخروج من الأزمات المتعاقبة
- تقرير حمايل: الاحتلال ومستوطنوه يحاولون إفشال إقامة حديقة أثرية فوق جبل العرمة بنابلس
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هنية يبحث التطورات السياسية والميدانية مع منسق الأمم المتحدة
صبري يحذّر من اعتداءات الاحتلال على الأوقاف بمحيط باب المغاربة
خاص الصحفي "أبو عرام": مئات الصحفيين الفلسطينيين دون جسم نقابي يحميهم
11 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة
"أمان" يطالب "الخدمات العسكرية" برام الله توضيح أسباب انسحاب أطبائها من المستشفيات بغزة
صحيفة القدس
- محدث|| الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
- اقتحامات واسعة للأقصى السبت والأحد المقبلين
- الاحتلال يواصل استنفاره ويحذر من هجوم ملموس للجهاد على حدود غزة
- مستوطنون يبدأون بالبناء قرب نبع عين الساكوت
- نجل الشيخ السعدي: والدي يتواجد في عوفر ويعاني من كدمات وجروح في كافة جسده
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صحيفة الأيام
- إصابات بالرصاص خلال اقتحام كفر قدوم
- »الاحتلال يرفع حالة التأهب في محيط القطاع وجهود مصرية لمنع اندلاع مواجهة...
- »بشارة: لدينا خطة لخفض فاتورة الرواتب والاحتلال العائق الرئيس لتنمية إيراداتنا
- »"المالية": رواتب الموظفين اليوم بنسبة 80%
- »تفاصيل اقتحام مخيم جنين واعتقال السعدي
- »أميركا: النائبة رشيدة طليب تفوز بالانتخابات التمهيدية رغم حملة "إيباك"...
- »الاحتلال يطالب "كاكال" بالاستيلاء على 1000 دونم بملكية فلسطينية خاصة
- »بيلوسي تغادر تايوان والصين تطلق مناورات عسكرية قرب سواحل الجزيرة
الحياة الجديدة
- القطاع الزراعي يشكو قلة الأيدي العاملة
- الاحتلال يهدم "بركسا" للأغنام في قرية قلنديا
- رشيدة طليب تفوز في الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأميركي
- حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس
- السفير منصور يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
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وكالة الراي
- الاحتلال يواصل حملات الاعتقال المواطنين في الضفة
- الاحتلال يهدم "بركسا" للأغنام في قرية قلنديا
- مستوطنون يشرعون ببناء مرافق قرب عين الساكوت بالأغوار
- طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية
- هنية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من منسق الأمم المتحدة
- الأونروا: 30 ألف مستفيد جديد من المساعدات الغذائية في غزة
- "الكابينيت" يُنهي إجتماعه الطارئ دون الإعلان عن نتائجه
وكالة صفا
كتاب: الانتخابات مدخل مهم لإنهاء الأزمات وحالة المقامرة بالثوابت
- الاحتلال يعتقل شابين من نابلس ومواجهات في محيط قبر يوسف
- الشاعر: لن ترهبني خفافيش الظلام وسأبقى أدافع عن المظلومين
"وكالة سما
- الاحتلال يشدد الحصار لليوم الثالث..قناة عبرية: جيش الاحتلال غطّى قطاع غزة بطائرات مسيّرة مسلحة لهذا السبب ..
- صحيفة تكشف عن رسائل إسرائيلية عاجلة لحماس عبر القاهرة.. وجهود لإتمام صفقة الأسرى
- اعلام عبري: "إسرائيل" قد ترجئ استخراج الغاز من "كاريش" إلى ما بعد أيلول
- الهدف قيادي في القسام..قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن العملية المعقدة في نابلس
- "إسرائيل" تهدد غزة..
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فلسطين اليوم
لليوم الثالث على التوالي: "إسرائيل" تغلق غزة وتواصل التأهب على الحدود
مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
"كتيبة جنين" تهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة الاعتداء على القيادي السعدي..!
والد الشهيد رعد خازم: ما فعلته الجهاد عقب اعتقال الشيخ السعدي موقف مشرف نفتخر به
عرب 48
- هنية يبحث مع المبعوث الأممي تشديد الاحتلال الحصار على غزة
- المالية الفلسطينية: دفع 80% من رواتب الموظفين الخميس
- القدس: الاحتلال يهدم منزلا بسلوان ومنشآت زراعية بالزعيم
- الاحتلال يبقي على حالة التأهب في "غلاف غزة"
- اعتقال إماراتييْن بعد إطلاق نار على مجرم في تل أبيب
- ضابط إسرائيلي: الجهاد الإسلامي "كسبت نقاطا" بمجرد إغلاق "غلاف غزة"
- موشيه سعدة: من "ماحاش" إلى حزب سموتريتش وبن غفير
- الصحة الإسرائيلية: موجة كورونا بانحسار وانخفاض لافت بالإصابات
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل شابين وفتى من بيت لحم
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حدث في مثل هذا اليوم
4 آب (أغسطس)
- 2006م استشهاد أربعة مجاهدين من كتائب القسام خلال تصدّيهم لقوات الاحتلال الصهيوني شرق رفح جنوبي قطاع غزة، والشهداء هم: عز الدين سمير أبو جزر (22معاماً) وعصام يونس البشيتي (23 عاماً) ووائل محمد يونس (24 عاماً) ومحمود أنور كلاب (22معاماً).
- 2004م استشهاد أربعة فلسطينيين وجرح اثنين وعشرين آخرين في توغل صهيوني شمالي قطاع غزة، واستشهاد خامس في نابلس برصاص الاحتلال.
- 1991م الحكومة الإسرائيلية توافق بالأغلبية العظمى على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. أقيم في نهاية تشرين أول (أكتوبر) 1991مبحضور وفود عربية ووفد أردني - فلسطيني مشترك.
- 1986م عقد عدد من الحاخامات اليهود اجتماعاً خاصاً قرروا فيه بصورة نهائية حق اليهود في أداء الطقوس الدينية في المسجد الأقصى كما أقروا إنشاء كنيس يهودي في إحدى ساحاته.
- 1974م الاتحاد السوفيتي يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن تبدلت السياسة السوفيتية تجاه القضية الفلسطينية من التأييد المطلق للتقسيم وإنشاء دولة (إسرائيل) وإمدادها بالسلاح، وشجب دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، مع تجاهل شعب فلسطين ووجوده وحقوقه، إلى التحرك المحدود تجاه القضية على أساس أنها مشكلة لاجئين، على التأييد الكامل للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وانسحاب (إسرائيل) من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
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