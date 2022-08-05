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في بيان صحفي صادر عنها:

التربية والتعليم: قتل الاحتلال للطفلة قدوم يندرج ضمن مسلسل الإجرام الصهيوني ويذكرنا بقتل 69 طفلاً العام الماضي

05 آب / أغسطس 2022 10:28

الطفلة المغدورة آلاء قدوم 5 سنوات قتلها الاحتلال الصهيوني
الطفلة المغدورة آلاء قدوم 5 سنوات قتلها الاحتلال الصهيوني

غزةالرأي:

أكدت وزارة التربية والتعليم أن قتل الاحتلال للطفلة آلاء قدوم (5 سنوات) يندرج ضمن مسلسل الإجرام الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني بشكل عام والأطفال وتلاميذ رياض الأطفال والمدارس على وجه الخصوص، حيث قام العدوان الصهيوني العام الماضي بقتل 69 طفلاً.

ودعت الوزارة في بيان تلقت "وكالة الرأي" نسخة عنه مساء اليوم الجمعة 5 أغسطس؛ جميع الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الطفولة إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها ووقف العدوان المستمر على أطفال غزة، واستنكار الجرائم الصهيونية وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة جراء عدوانهم على المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

وبينت الوزارة أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال قتل الأطفال والنساء والشباب والشيوخ وتدمير البيوت والمنشآت المدنية.

وأوضحت أنه "وفي جريمة بشعة بحق الطفولة قامت الطائرات الحربية الصهيونية مساء اليوم الجمعة  5 أغسطس 2022 باستهداف الآمنين وقتل الطفلة آلاء عبد الله قدوم (5) سنوات، وهي طفلة تدرس في روضة ريادة النموذجية بمدينة غزة، حيث قتلت مع 9 من شهداء شعبنا وأصيب 55 أخرين".

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