تقرير: أبل لديها خطط كبيرة للأجهزة المنزلية الذكية.. اعرف هتعمل إيه

كشف تقرير حديث أن شركة آبل لديها خطط كبيرة للأجهزة المنزلية الذكية، ولكن ليس لهذا العام، إذ قد تطلق شركة أبل جهاز HomePod الجديد، مكبر الصوت الذكي، في بداية العام المقبل، وفقًا لمارك غورمان من Bloomberg.



وإلى جانب HomePod الجديد، قد تطلق أبل أيضًا HomePod Mini محدثًا في أوائل عام 2023 أيضًا، حسب التقرير، وهذا يعني أن أبل قد لا تقدم تحديثًا لمجموعة HomePod الخاصة بها هذا العام، لذلك سيتعين على كل أولئك الذين ينتظرون إصدارًا جديدًا الانتظار حتى العام المقبل.



وأوقفت أبل إنتاج HomePod في عام 2021، وفي الوقت الحالي، تبيع أبل فقط HomePod mini، وهو الإصدار الأصغر ولكنه قوي من السماعة الذكية، لكن غورمان يعتقد أن الجهاز قد يعود بإصدار محسن العام المقبل، ومع ذلك، أضاف أيضًا أن التغييرات في HomePod الجديد لن تكون "رائعة للغاية".



ولم يذكر أو يوضح بالتفصيل ما يمكن أن تكون عليه هذه التغييرات على الجهاز، ووفقًا لادعاءاته السابقة، فإن HomePod الجديد يحمل الاسم الرمزي B620 وسيتم تشغيله بواسطة شريحة S8 من أبل Watch Series 8 المستقبلية، ولكن عندما يتعلق الأمر بنافذة الإطلاق المتوقعة، فإن مطالبات Gurman تتوافق مع مطالبات المحلل التقني Ming-Chi Kuo الذي ذكر سابقًا أيضًا عودة HomePod بالحجم الكامل.



وقد يصل أيضًا إصدار محسّن من HomePod mini في بداية عام 2023، فرص حصول كل من أجهزة HomePod على أحدث إصدار من Bluetooth v5.2 عالية، وأضاف غورمان أيضًا أن هناك جهازين منزليين ذكيين يتم تطويرهما بواسطة أبل (مما يجعل العدد الإجمالي أربعة) "ولكن لن يرى الجميع ضوء النهار".



أحدهما عبارة عن جهاز مطبخ يجمع بين جهاز iPad ومكبر صوت والآخر عبارة عن جهاز غرفة معيشة يجمع بين جهاز أبل TV والكاميرا و HomePod، ويتوقع أن أحد هؤلاء قد يشهد إطلاقه بحلول نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024.