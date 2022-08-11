انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا بمشاركة المنتخب الفلسطيني

انطلقت منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا، اليوم الأربعاء، بمشاركة المنتخب الفلسطيني، والتي أعلن افتتاحها الليلة الماضية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة "قونيا" التركية، وتستمر حتى 18 آب الجاري.

وتابع حفل الافتتاح إلى جانب الرئيس التركي في منصة الشرف باستاد بلدية قونية، رئيس الوزراء محمد اشتية، وعدد من رؤساء ورؤساء وزراء الدول.

وأخذت الفرق الرياضية الدولية المشاركة بالمرور من المضمار المخصص لها، رافعة أعلام بلدانها، بحسب الترتيب الأبجدي للدول، وحاز الفريق الفلسطيني عِلى وجه الخصوص على تصفيق وتفاعل الجماهير.

ويمثل دولة فلسطين في دورة الالعاب 30 لاعباً ولاعبةً، سيتنافسون في الألعاب التالية: ألعاب القوى، والسباحة، والتايكواندو، والمصارعة، والجودو، والكاراتيه، والرماية، والكيك بوكسينغ، وكرة الطاولة للحالات الخاصة، والقوس، وكرة السلة.

وكانت المنتخبات الوطنية قد أجرت استعدادها من خلال معسكرات تدريبية ومشاركات في منافسات إقليمية وقارية في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تشارك في هذه النسخة من البطولة 54 دولة، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية التركية.

وشاركت فلسطين في جميع ألعاب دورة التضامن الإسلامي، التي بدأت نسختها الأولى في السعودية، ثم ألغيت النسخة الثانية في إيران، وبعدها أقيمت في أندونسيا ثم أذربيجان، وحالياً في تركيا التي ستشتمل على 27 لعبة فردية وجماعية.