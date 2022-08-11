رونالدو يدفع مانشستر يونايتد نحو صفقة أفريقية

يسعى نادي مانشستر يونايتد لضم لاعب جديد في خط الهجوم، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

وحاول المان يونايتد ضم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش نجم بولونيا، لكن انسحب الفريق الإنجليزي مؤخرا من الصفقة، بسبب احتجاج المشجعين عليها.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وجه أنظاره إلى الجناح السنغالي إسماعيلا سار نجم واتفورد.

وأشارت إلى أن سار ضمن قائمة مختصرة لأهداف المدرب إريك تين هاج هذا الصيف، لا سيما عقب الهدف الرائع الذي أحرزه ضد وست بروميتش ألبيون، أمس الإثنين، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سار قد يكون حلا لأزمة تين هاج في الهجوم، مع احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.