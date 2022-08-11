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تسريبات تكشف عن سماعات سامسونغ اللاسلكية الجديدة

11 آب / أغسطس 2022 08:56

تسريبات تكشف عن سماعات سامسونغ اللاسلكية الجديدة
تسريبات تكشف عن سماعات سامسونغ اللاسلكية الجديدة

تستعد سامسونغ لحدثها التقني القادم والذي ستكشف خلاله عن مجموعة من الأجهزة الذكية ومن بينها سماعات Galaxy Buds الجديدة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سماعات سامسونغ المنتظرة Galaxy Buds2 Pro ستحصل على تصميم جديد كليا مقارنة بسماعات Galaxy الحالية، وستتمتع هياكلها بحماية من الماء والغبار وفق معيار IPx7.

وستحصل هذه السماعات على معالجات متطورة تمكنها من التعامل مع الهواتف والأجهزة الذكية بسرعة، كما ستدعم ميزات HD Voice وتقنيات عرض الصوت المحيطي، وستزود بتقنيات متطورة لعزل الضوضاء الخارجية، إضافة إلى ميزات التعرف على صوت المستخدم لتلقي الأوامر الصوتية وتنقية الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية.

وستحصل هذه السماعات على تقنيات Bluetooth 5.3 للاقتران لاسلكيا بالهواتف والأجهزة الذكية، كما ستحصل على بطاريات تكفيها لتعمل 8 ساعات بالشحنة الواحدة، أما محفظتها البلاستيكية الصغيرة فتزود ببطارات إضافية تكفي لشحن السماعات لتعمل 21 ساعة إضافية.

المصدر: ixbit

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