قبل انطلاق الدوري الإسباني.. ميسي فى صدارة قائمة الهدافين التاريخيين

تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا"، مساء اليوم الجمعة، بلقاء يجمع إشبيلية مع مضيفه فريق أوساسونا، فى تمام التاسعة مساء على ملعب "آل سدار".
ومن المنتظر أن تشهد النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، منافسة قوية بين ريال مدريد حامل اللقب مع غريمه التقليدى برشلونة، الذى أبرم مجموعة من الصفقات القوية من أجل العودة إلى منصات التتويج، دون نسيان فريق أتلتيكو مدريد الذى نجح فى حصد اللقب بالموسم قبل الماضي.
ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى وبرشلونة السابق، صدارة هدافى الليجا تاريخيا برصيد 474 هدفا، متفوقا على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا وريال مدريد سابقا.
وسيكون النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فى مهمة شاقة من أجل الوصول إلى مركز متقدم فى قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، خاصة أنه اللاعب الوحيد ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف ما زال ينشط فى المسابقة.
ونستعرض فى التقرير التالى هدافى الليجا عبر التاريخ:
ليونيل ميسي 474 هدفا
كريستيانو رونالدو 308 أهداف
تيلمو زارا 251 هدفا
هوجو سانشيز 234 هدفا
راوؤل جونزاليس 228 هدفا
دى ستيفانو 227 هدفا
سيزار رودريجيز 220 هدفا
كريم بنزيما 219 هدفا
كيني 219 هدفا
باهينيو 214 هدفا