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قبل انطلاق الدوري الإسباني.. ميسي فى صدارة قائمة الهدافين التاريخيين

12 آب / أغسطس 2022 10:11

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تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا"، مساء اليوم الجمعة، بلقاء يجمع إشبيلية مع مضيفه فريق أوساسونا، فى تمام التاسعة مساء على ملعب "آل سدار". 

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، منافسة قوية بين ريال مدريد حامل اللقب مع غريمه التقليدى برشلونة، الذى أبرم مجموعة من الصفقات القوية من أجل العودة إلى منصات التتويج، دون نسيان فريق أتلتيكو مدريد الذى نجح فى حصد اللقب بالموسم قبل الماضي. 

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى وبرشلونة السابق، صدارة هدافى الليجا تاريخيا برصيد 474 هدفا، متفوقا على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا وريال مدريد سابقا. 

وسيكون النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فى مهمة شاقة من أجل الوصول إلى مركز متقدم فى قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، خاصة أنه اللاعب الوحيد ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف ما زال ينشط فى المسابقة. 

ونستعرض فى التقرير التالى هدافى الليجا عبر التاريخ: 

ليونيل ميسي             474 هدفا 

كريستيانو رونالدو       308 أهداف 

تيلمو زارا                251 هدفا

هوجو سانشيز           234 هدفا 

راوؤل جونزاليس       228 هدفا 

دى ستيفانو              227 هدفا 

سيزار رودريجيز       220 هدفا 

كريم بنزيما              219 هدفا 

كيني                     219 هدفا 

باهينيو                  214 هدفا 

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