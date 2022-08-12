قبل انطلاق الدوري الإسباني.. ميسي فى صدارة قائمة الهدافين التاريخيين

تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا"، مساء اليوم الجمعة، بلقاء يجمع إشبيلية مع مضيفه فريق أوساسونا، فى تمام التاسعة مساء على ملعب "آل سدار".

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، منافسة قوية بين ريال مدريد حامل اللقب مع غريمه التقليدى برشلونة، الذى أبرم مجموعة من الصفقات القوية من أجل العودة إلى منصات التتويج، دون نسيان فريق أتلتيكو مدريد الذى نجح فى حصد اللقب بالموسم قبل الماضي.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى وبرشلونة السابق، صدارة هدافى الليجا تاريخيا برصيد 474 هدفا، متفوقا على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا وريال مدريد سابقا.

وسيكون النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فى مهمة شاقة من أجل الوصول إلى مركز متقدم فى قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، خاصة أنه اللاعب الوحيد ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف ما زال ينشط فى المسابقة.

ونستعرض فى التقرير التالى هدافى الليجا عبر التاريخ:

ليونيل ميسي 474 هدفا

كريستيانو رونالدو 308 أهداف

تيلمو زارا 251 هدفا

هوجو سانشيز 234 هدفا

راوؤل جونزاليس 228 هدفا

دى ستيفانو 227 هدفا

سيزار رودريجيز 220 هدفا

كريم بنزيما 219 هدفا

كيني 219 هدفا

باهينيو 214 هدفا