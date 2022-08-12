كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى عمليات بحث جوجل

هل تعلم أن الجزء المحدد من النص في أعلى صفحة نتائج بحث Google عندما تبحث عن جزء من المعلومات؟ يُسمى هذا "المقتطف المميز" ، ويقصد به تزويدك بإجابة سريعة على استفسارك، حيث تتأكد جوجل من أن المعلومات التي تبرزها موثوقة ودقيقة باستخدام أحدث طراز لها من الذكاء الاصطناعي، وهو النموذج الموحد متعدد المهام، بحيث يمكن للبحث الآن البحث عن إجماع عند اتخاذ قرار بشأن مقتطف لعرضه.



يمكن للذكاء الاصطناعي للبحث من جوجل التحقق من وسائل شرح المقتطفات - تلك هي المعلومات ذات الخطوط الأكبر التي تعمل كعنوان للمقتطفات المميزة - مقابل مصادر أخرى عالية الجودة عبر الإنترنت.



يمكنه معرفة ما إذا كان هناك إجماع عام على وسيلة الشرح هذه، حتى لو استخدمت المصادر كلمات أو مفاهيم مختلفة لوصف نفس الحقيقة أو الفكرة. تقول جوجل إن هذه "التقنية القائمة على الإجماع قد حسنت بشكل هادف جودة وفائدة وسائل شرح المقتطفات المميزة".



ولكن بالنسبة لبعض الاستعلامات، مثل تلك التي تحتوي على أماكن خاطئة ، فإن عرض مقتطفات الميزات ليس أفضل طريقة لتقديم المعلومات.



لمعالجة هذه المشكلة قامت جوجل بتعديل البحث في الذكاء الاصطناعي الخاص بها بحيث يقلل هذا التحديث الخاص من تشغيل المقتطفات لهذه الأنواع من الاستعلامات بنسبة 40 بالمائة.



تعمل جوجل أيضًا على تسهيل الوصول إلى أداة "حول هذه النتيجة". هذه هي اللوحة التي تنبثق عند النقر فوق النقاط الثلاث المجاورة لنتيجة، والتي تعرض لك تفاصيل حول موقع الويب المصدر قبل أن تقوم بزيارته.



بدءًا من وقت لاحق من هذا العام، سيكون متاحًا بثماني لغات أخرى ، بما في ذلك البرتغالية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية والإسبانية واليابانية والإندونيسية. إنها تضيف المزيد من المعلومات إلى الأداة بدءًا من هذا الأسبوع أيضًا ، بما في ذلك مدى انتشار منشور ما ، أو المراجعات عبر الإنترنت حول شركة ، أو ما إذا كانت الشركة مملوكة لكيان آخر. إنها جميعًا أجزاء من المعلومات التي يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كان مصدر معين جديرًا بالثقة.



في حالة تحديد الذكاء الاصطناعي لـ جوجل أن النتائج الإجمالية لاستعلام البحث قد تكون ذات جودة مشكوك فيها ، ستعرض صفحة النتائج استشاريًا للمحتوى. لكن "يبدو أنه لا توجد العديد من النتائج الرائعة لهذا البحث ،" سيقول لك الدليل الإرشادي ، ويطلب منك التحقق من المصدر الذي تبحث عنه أو تجربة مصطلحات بحث أخرى وفقا للتقرير.



يمكن ذلك أن يساعدك في البحث عن معلومات مزيفة محتملة أثناء التحقق من النتائج التي قدمها موقع الويب.

