Lenovo تطلق أقوى هواتفها بتقنيات متطورة

تستعد Lenovo للكشف عن هاتفها الجديد الذي سيعمل بنظام أندرويد، ومزود بكاميرات وتقنيات عالية الأداء.

ومن المفترض أن تكشف Lenovo عن هاتف Legion Y70 الجديد قبل منتصف أغسطس الجاري، وأن يحصل هذا الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل هذا الهاتف بنظام Android 12 قابل للتحديث مع واجهات ZUI 13، كما يمكنه العمل مع شبكات 5G والتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.



أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.



وسيحصل الهاتف على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وبطاية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا، ويمكن شحن 80% من سعة هذه البطارية في غضون نصف ساعة تقريبا.

المصدر: ixbit