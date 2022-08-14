باريس سان جيرمان يستعرض قوته أمام مونبيلييه

أكد تقرير صحفي فرنسي، مساء أمس السبت، أن باريس سان جيرمان، ينوي تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مسؤولي باريس سان جيرمان سيلتقون خورخي ميسي، عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، لبدء مفاوضات تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن باريس أبدى رغبته في الإبقاء على ميسي لموسم ثالث، ويبدو أن هناك شبه اتفاق بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجديد عقد ميسي لموسم ثالث، سيكون بعقد جديد، لكن سيحتاج النادي للتخلص من الرواتب المرتفعة أولا.

ومن المحتمل أن يفتح النادي أبوابه أمام رحيل الثنائي، البرازيلي ماركينيوس والإيطالي ماركو فيراتي.