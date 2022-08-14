وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة كمال العهود الأساسية للبنات تختتم مخيمها القرآني الصيفي وكالة الرأي الفلسطينية الأهلي الفلسطينيّ وبيت حانون الأهليّ يفتتحان دوري القطاع للسوفتبول للفتيات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2321) الأحد 14/8/2022 وكالة الرأي الفلسطينية باريس سان جيرمان يستعرض قوته أمام مونبيلييه وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 4 إصـابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يستهل الموسم بتعادل مخيب ضد رايو فاليكانو وكالة الرأي الفلسطينية "هنية يعلن عن تنظيم بطولة "الشهداء" لكرة القدم بمشاركة 8 أندية وكالة الرأي الفلسطينية العثور على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في نيويورك وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يكشف عن هوية منفذ عملية القدس وصورة لمسدسه وكالة الرأي الفلسطينية غابات ميكانيكية تُنظِّف الهواءَ بأوراق اصطناعية!
أخبار » الرياضة و الملاعب

باريس سان جيرمان يستعرض قوته أمام مونبيلييه

14 آب / أغسطس 2022 09:20

باريس سان جيرمان يستعرض قوته أمام مونبيلييه
باريس سان جيرمان يستعرض قوته أمام مونبيلييه

أكد تقرير صحفي فرنسي، مساء أمس السبت، أن باريس سان جيرمان، ينوي تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مسؤولي باريس سان جيرمان سيلتقون خورخي ميسي، عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، لبدء مفاوضات تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن باريس أبدى رغبته في الإبقاء على ميسي لموسم ثالث، ويبدو أن هناك شبه اتفاق بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجديد عقد ميسي لموسم ثالث، سيكون بعقد جديد، لكن سيحتاج النادي للتخلص من الرواتب المرتفعة أولا.

ومن المحتمل أن يفتح النادي أبوابه أمام رحيل الثنائي، البرازيلي ماركينيوس والإيطالي ماركو فيراتي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟