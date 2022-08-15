وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونخ يكتفي بثنائية في شباك فولفسبورج وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام منزله بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يستهل الموسم بتعادل مخيب ضد رايو فاليكانو وكالة الرأي الفلسطينية البديل ألابا ينقذ ريال مدريد بعد انتفاضة في ألميريا وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطلق أغلى هاتف ذكي لها حتى الآن! وكالة الرأي الفلسطينية المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip4 الجديد من سامسونغ وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم قسم 7 في سجن "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية كيف تؤثر قلة النوم على صحة عينيك؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip4 الجديد من سامسونغ

15 آب / أغسطس 2022 09:08

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip4 الجديد من سامسونغ
المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip4 الجديد من سامسونغ

كشفت سامسونغ خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية من أبرزها كان هاتف Galaxy Z Flip4 الجديد القابل للطي.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل طولي الشكل قابل للطي من منتصفه، أبعاده (165.2/71.9/6.9) ملم، وزنه 187 غ، مضاد للماء وفق معيار IPX8، ومحمي بزجاج +Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته الأساسية فأتت مرنة من نوع Dynamic AMOLED 2X، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يعادل 426 شمعة/م تقريبا.

والشاشة الخارجية لهذا الجهاز جاءت Super AMOLED بمقاس 1.9 بوصة، دقة عرضها (260/512) بيكسل، يمكن الاعتماد عليها لمعرفة الوقت والتاريخ والمكالمات والرسائل الواردة للهاتف.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4.1.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.


وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل فيها عدسة f/2.4 للتصوير العريض.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية Li-Po بسعة 3700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 4pda

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟