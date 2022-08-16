نفوق الأبقار والأسماك في أسوأ موجة جفاف تضرب أوروبا

تشهد القارة العجوز "أوروبا"، موجة حر وجفاف لم تشهدها منذ 500 عامًا، حيث جفت الأنهاء وتبخرت، كما أدت إلى انحسار المساحات الخضراء، بينما نفقت آلاف الأبقار ومئات الأطنان من الأسماك.

وقد سجل هذا الصيف أرقاما قياسية في درجات الحرارة، وتسبب في حرائق لمساحات واسعة من الغابات، وتحولت المساحات الخضراء إلى أراض جرداء.

وفي ألمانيا؛ انحسر منسوب نهر الراين إلى مستوى رهيب بسبب الجفاف المستمر في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، ما زاد من تقييد توزيع الفحم والبنزين والقمح وغيرها من السلع.



كما انخفضت مناسيب المياه في الممر المائي الرئيسي لمستوى غير عادي في هذه المرحلة من العام، ويقدر أنها ستشهد انخفاضا آخر بمقدار 10 – 15 سنتيمترا خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة.

وفي بريطانيا انخفض منسوب المياه في بلدة كاوب قرب فرانكفورت إلى أقل من 40 سنتيمترا، وهو مستوى يفرض مزيدا من الأعباء الاقتصادية على العديد من المراكب لعبور النهر.

وقد أعرب مسؤولون في ألمانيا وبولندا عن قلقهم المتزايد بشأن نفوق جماعي للأسماك في نهر أودر، حيث حذر وزير البيئة الألماني شتيفي ليمكي من وقوع كارثة.



ومن المقرر أن يصبح نهر الراين – أحد أعمدة الاقتصادات الألمانية والهولندية والسويسرية لقرون عديدة – غير قابل لأن يعبر تقريبا عند نقطة طريق رئيسية.

في إسبانيا؛ أصبح مخزون المياه 40 % فقط، وهو أدنى مستوى له بالتاريخ، وتتناقص هذه النسبة بنحو 1.5 % مع كل أسبوع تستمر فيه الحرارة المفرطة وتغيب فيه التساقطات المطرية، وحسب الحكومة الأسبانية فإن هذه السنة هي الأكثر جفافا منذ 60 عاماً.

وعن نهر الدانوب، الذي يشق طريقه على بعد 1800 ميل عبر وسط أوروبا إلى البحر الأسود، فهو أيضا مضطرب، وفي جميع أنحاء أوروبا، يعد النقل مجرد عنصر واحد من عناصر التجارة القائمة على النهر.



بينما تفقمت الأزمة في فرنسا لدرجة أن الدولة النووية لا تستطيع أن تقوم بتبريد المفاعلات النووية بشكل فعال، علاوة على أن مستوى الطاقة في إيطاليا منخفض جدا، بحيث لا يمكنه ري حقول الأرز.أظهر مقطع فيديو، نفوق المئات من الأبقار في إيطاليا، والتي يعتقد أنه بسبب موجة الجفاف التي شهدته البلاد منذ عقود بعد وصول منسوب المياه إلى أدنى مستوى تم تسجيله في تاريخها.

وتعانى إيطاليا من أسوأ موجة جفاف خلال الـ70 عاما، حيث أدى أسوأ جفاف شهدته البلاد منذ عقود إلى انخفاض منسوب المياه في "جاردا"، أكبر بحيرة في إيطاليا.

فيما تسبب نفوق جماعي للأسماك في نهر أودر، في خروج وزيرة البيئة البولندية آنا موسكفا، أمس الأحد، لتكشف أن موادا سامة هي السبب في النفوق الجماعي للأسماك.

وكانت أطنان من الأسماك النافقة قد طافت منذ أواخر يوليو على صفحة نهر أودر الذي يمر عبر ألمانيا وبولندا؛ اللتين قالتا إنهما يعتقدان أن مادة سامة هي السبب وراء ذلك.



وقالت موسكفا بعد لقائها بنظيرتها الألمانية ومسؤولين ألمان: “حتى اليوم، لم تؤكد أي من هذه الاختبارات على المياه وجود مواد سامة”.

وأضافت: “في الوقت نفسه، نجري اختبارات على الأسماك. أكملنا اختبارات للكشف عن الزئبق والمعادن الثقيلة، ولم نجد آثار الزئبق أو المعادن الثقيلة في العينات التي جمعناها”.

وصرحت موسكفا بأن عينات تخضع الآن لاختبارات بحثاً عن وجود مبيدات حشرية، على أن يجري فحص نحو 300 مادة أخرى في الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أنهم “لا نستبعد نوعاً مختلفاً من المواد السامة؛ لذا فنحن مهتمون بتحديد الجاني فورا؛ نتحقق من الكيانات التي تدير أنشطة تجارية وصناعية على امتداد النهر”.

وأظهر مقطع فيديو، نفوق المئات من الأبقار في إيطاليا، والتي يعتقد أنه بسبب موجة الجفاف التي شهدته البلاد منذ عقود بعد وصول منسوب المياه إلى أدنى مستوى تم تسجيله في تاريخها.

وتعانى إيطاليا من أسوأ موجة جفاف خلال الـ70 عاما، حيث أدى أسوأ جفاف شهدته البلاد منذ عقود إلى انخفاض منسوب المياه في "جاردا"، أكبر بحيرة في إيطاليا.