النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2325) الخميس18 اغسطس2022
أخبار فلسطينية
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- أبو مازن يوضّح أقواله بعد الهجوم الإسرائيلي عليه
- شاطئ غزة يتزين بأسماء وصور أطفال استشهدوا في العدوان الإسرائيلي-(صور)
- اشتية: لا ننكر الهولوكوست وليس لأحد إنكار المذابح بحق الفلسطينيين
- انتقادات في ألمانيا لتصريحات عباس وشولتس يعلن غضبه ورفضه لها- (تغريدات)
- الجهاد الإسلامي: الكلمة النهائية في المفاوضات مع الاحتلال ستكون لنا وموقفنا يستند إلى أمرين..
- استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس
- إسرائيل تشن حرباً دعائية ضد الرئيس محمود عباس وأحزابها تتسابق في الذمّ والقدح
- بينهم قيادي من حماس.. الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة والقدس
- 74.8% من الفلسطينيين يؤمنون بضرورة إجراء انتخابات تشريعية
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50 طبيبًا يوجهون رسالة مفتوحة للحكومة الإسرائيلية بشأن الأسير عواودة
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تشن حرباً دعائية ضد الرئيس محمود عباس وأحزابها تتسابق في الذمّ والقدح
- لبيد يعلن تطبيع العلاقات مع تركيا وتبادل السفراء بين البلدين
- غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"
- »محكمة إسرائيلية توافق على تشريح جثمان الشهيد الشحام
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اخبار دولية
- ألمانيا تستدعي ممثل فلسطين في برلين بخصوص تصريحات الرئيس عباس عن المحرقة
- تركيا تتعهد بعدم التخلي عن القضية الفلسطينية رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس- (فيديوهات)
- 3رسائل فلسطينية لمسؤولين أمميين حول جرائم إسرائيل
- شاطئ غزة يتزين بأسماء وصور أطفال استشهدوا في العدوان الإسرائيلي-(صور)
- اشتية: لا ننكر الهولوكوست وليس لأحد إنكار المذابح بحق الفلسطينيين
- انتقادات في ألمانيا لتصريحات عباس وشولتس يعلن غضبه ورفضه لها- (تغريدات)
- إسرائيل تشن حرباً دعائية ضد الرئيس محمود عباس وأحزابها تتسابق في الذمّ والقدح
- ألمانيا تستدعي ممثل فلسطين في برلين بخصوص تصريحات الرئيس عباس عن المحرقة
- قوات الاحتلال تشن هجمات ضد مزارعي الحدود وصيادي غزة
- مسؤول الإعلام في “الجهاد الإسلامي” لـ”القدس العربي”: تفاهمات إطلاق النار تشهد تعثراً وسيكون لنا كلمة
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الشرق الأوسط
- القوات الإسرائيلية تقتل شاباً فلسطينياً في اشتباكات بالضفة الغربية
- عباس يتراجع عن تشبيه الجرائم الإسرائيلية بالهولوكوست
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الاخبار اللبنانية
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- الاحتلال يصعّد في نابلس... والأهالي: «لن نترك البارودة»
- رغم حالته الصحية الخطيرة... عواودة يواصل إضرابه عن الطعام
- أبو مازن يوضّح أقواله بعد الهجوم الإسرائيلي عليه
- جدل الصواريخ «النظيفة»: «خطأ» المقاومة لا يُجرّمها
- مجزرة الفالوجا: إسرائيل تدّعي «الطهرانية»
- تمديد اعتقال السعدي: مباحثات القاهرة - «الجهاد» مسدودة
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الغد الأردنية
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- “لا يقتصر خطرها على الانفجار”.. قنابل أسقطها الاحتلال على غزة
- ألمانيا تستدعي ممثل فلسطين في برلين بخصوص تصريحات الرئيس عباس…
- محمود عباس يرسل برقية إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونع أون
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الاهرام المصرية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- بعد غضب إسرائيل وألمانيا.. عباس يوضح حقيقة تصريحاته عن الهولوكوست
- الاحتلال الإسرائيلي يصيب 3 فلسطينيين بالرصاص ويعتقل 39 آخرين
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير غضب شعبي لحرمان السلطة المعتقل هريش من حضور ولادة طفله
- بالفيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس
- خاص حراك المعلمين في الضفة يطالب بحلول جذرية لقضايا التعليم
- برهوم يدعو الفلسطينيين لتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال في الضفة
- حماس: مقاومة نابلس تؤكد أن شعبنا في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال
- اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس
- باحثون مقدسيون: الرباط في الأقصى أنجع الطرق لحمايته من التهويد
صحيفة القدس
- شهيد ونحو 40 إصابة برصاص الاحتلال في نابلس
- إصابات خلال مواجهات.. الاحتلال يداهم مقرات مؤسسات حقوقية وأهلية ويغلقها
- بينهم قيادي من حماس.. الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة والقدس
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50 طبيبًا يوجهون رسالة مفتوحة للحكومة الإسرائيلية بشأن الأسير عواودة
صحيفة الأيام
- حملة تحريض إسرائيلية عنيفة ضد الرئيس: ليس شريكاً من يلاحق جنودنا في لاهاي
- »إصابات بالرصاص خلال اقتحام مخيم بلاطة
- »محكمة إسرائيلية توافق على تشريح جثمان الشهيد الشحام
- »"الجهاد": تلقينا تطمينات مصرية جدية بالإفراج عن عواودة والسعدي قريباً
- »صحة الأسير عواودة تزداد سوءًا
- »جيش الاحتلال: قطاع غزة مغطّى بمسيّراتنا على مدار الساعة
- »مستوطنون يجرفون أراضي في قريوت
الحياة الجديدة
- كابوس "الهدم والترحيل" يلاحق أطفال عائلة أبو عرام
- الاحتلال يستولي على "حفار" في مسافر يطا
- الاحتلال يقتحم ويغلق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله
- عندما يزرع الاحتلال رعبه في قلوب النائمين
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وكالة الراي
- شهيد و31 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في نابلس
- الاحتلال يغلق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله
- بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين ببحر رفح
- المرور: 3 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة
- تقرير سياسة دعم المنتج المحلي تُعيد الحياة لقطاعات اقتصادية عديدة
- طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية
- "إسرائيل" وتركيا تعلنان رسمياً إعادة تبادل السفراء
- الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتيًّا
وكالة صفا
- أدوا طقوسًا تلمودية...عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يغلق مؤسسات أهلية وحقوقية في رام الله
- محدث شهيد وعشرات الإصابات بمواجهات في نابلس
- قناة عبرية: هكذا تم توجيه عباس للاعتذار عن "تصريحات المحرقة"
"وكالة سما
- جيش الاحتلال الاسرائيلي : غزة مغطاة بالطائرات تجمع معلومات على مدار الساعة
- قوات الاحتلال تقتحم عدة مؤسسات في رام الله وتغلق مقر اتحاد لجان المرأة وتصادر محتوياته
- شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
- غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"
- الجهاد الإسلامي: الكلمة النهائية في المفاوضات مع الاحتلال ستكون لنا وموقفنا يستند إلى أمرين..
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·
فلسطين اليوم
- رغم تبرئتها أوروبياً غانتس يصدر قراراً بإغلاقها..محدث بالفيديو والصور الاحتلال يداهم ست مؤسسات حقوقية وأهلية برام الله ويصادر محتوياتها ويغلقها
- محدث بالفيديو والصور شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لمحيط قبر يوسف في نابلس
- الجهاد الإسلامي: المقاومة ستبقى عنوان المرحلة ولن تخطئ بوصلتنا عن الهدف المنشود
- بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
- في غزة… شهداء أطفال بمنحوتة رملية…!
عرب 48
- عائلة الشهيد محمد شحام تلزم الاحتلال بتشريح جثمانه
- هدم غرف زراعية بسلفيت وإخطارات بوقف البناء بمسجد ومنازل بالخليل
- المستشارية الألمانية تستدعي الممثل الفلسطيني.. وعباس يصدر "توضيحا"
- حماس تُقيم "حزاما صاروخيا" على طول قطاع غزة
- إردوغان يزور إسرائيل... قريبا
- اعتقال شابين بزعم نقل معلومات عن منشأة أمنية "حساسة" لعميل أجنبي
- لبيد يعلن تطبيع العلاقات مع تركيا وتبادل السفراء بين البلدين
- نقابة المعلمين تتظاهر قبالة وزارة المالية
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وكالة وفا
- الشيخ: إغلاق مؤسسات العمل المدني تصعيد خطير لإسكات صوت الحق ...
- الاحتلال يقتحم ويغلق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله
- شهيد و31 إصابة بينها 3 في حالة خطرة خلال مواجهات مع الاحتلال ...
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حدث في مثل هذا اليوم
18 آب (أغسطس)
- 2004م استشهاد ستّة فلسطينيين في محاولة فاشلة لاغتيال أحمد الجعبري أحد قياديي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 1988م صدور ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويشرح ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس والذي يحتوي على 25 مادة أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان, كما ويوضح المنطلقات والمبادئ والسياسات العامة التي ترتكز إليها الحركة في عملها الدعوي والسياسي والجهادي, ونطاق عملها وعلاقتها بالتنظيمات والأطر الفلسطينية.
- 1982م انفجار سيارتين ملغومتين في بيروت الغربية استهدفتا مركزاً للأبحاث الفلسطيني، واتهمت المخابرات الإسرائيلية "موساد" بالوقوف وراء الحادث.
- 1938م مقتل صهيوني واحد وإصابة أربعة آخرين إثر ألقاء مقاومين فلسطينيين قنبلة على أحد الشوارع بين مدينتي يافا وتل أبيب المحتلتين.
- 1929م مواجهات دموية بين اليهود والعرب قرب حائط البراق تمتد إلى مدن أخرى في فلسطين وقد أسفرت تلك المواجهات عن مقتل 87 عربيا و120 يهودياً.
- 1925م المؤتمر الصهيوني الرابع عشر في فيينا الذي عقد في الفترة من (18-31/8/1925)، وقد تأثر بالحركة العمرانية بين السكان اليهود التي نجمت عن الهجرة الرابعة "هعاليا هربعيت"، وتعنى الحج أو الصعود إلى أرض الميعاد.
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