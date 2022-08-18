النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2325)  الخميس18 اغسطس2022

08:14شهيد و31 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

09:47النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2325) الخميس18 اغسطس2022

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