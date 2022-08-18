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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2325) الخميس18 اغسطس2022

18 آب / أغسطس 2022 09:47

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2325)  الخميس18 اغسطس2022

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50 طبيبًا يوجهون رسالة مفتوحة للحكومة الإسرائيلية بشأن الأسير عواودة

 

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  • تركيا تتعهد بعدم التخلي عن القضية الفلسطينية رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل


 

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18 آب (أغسطس)

  • 2004م استشهاد ستّة فلسطينيين في محاولة فاشلة لاغتيال أحمد الجعبري أحد قياديي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
  • 1988م صدور ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويشرح ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس والذي يحتوي على 25 مادة أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان, كما ويوضح المنطلقات والمبادئ والسياسات العامة التي ترتكز إليها الحركة في عملها الدعوي والسياسي والجهادي, ونطاق عملها وعلاقتها بالتنظيمات والأطر الفلسطينية.
  • 1982م انفجار سيارتين ملغومتين في بيروت الغربية استهدفتا مركزاً للأبحاث الفلسطيني، واتهمت المخابرات الإسرائيلية "موساد" بالوقوف وراء الحادث.
  • 1938م مقتل صهيوني واحد وإصابة أربعة آخرين إثر ألقاء مقاومين فلسطينيين قنبلة على أحد الشوارع بين مدينتي يافا وتل أبيب المحتلتين.
  • 1929م مواجهات دموية بين اليهود والعرب قرب حائط البراق تمتد إلى مدن أخرى في فلسطين وقد أسفرت تلك المواجهات عن مقتل 87 عربيا و120 يهودياً.
  • 1925م المؤتمر الصهيوني الرابع عشر في فيينا الذي عقد في الفترة من (18-31/8/1925)، وقد تأثر بالحركة العمرانية بين السكان اليهود التي نجمت عن الهجرة الرابعة "هعاليا هربعيت"، وتعنى الحج أو الصعود إلى أرض الميعاد.
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