نجح عدد من الأندية الأوروبية داخل القارة العجوز، في حسم عدة صفقات مجانية لدعم صفوفها في الموسم الجديد 2022-2023.

يتصدر يوفنتوس الإيطالي، قائمة الأندية التي حققت أكبر مكسب مجاني هذا الصيف، بضم الفرنسي بول بوجبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد بعد إنتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

وإليكم أبرز 5 صفقات مجانية في صيف 2022 على النحو التالي..

بول بوجبا



إنضم النجم الفرنسي إلي صفوف يوفنتوس، بعد إنتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو الماضي، وإرتبط بعقد لمدة 4 سنوات حتي يونيو 2026.

أنطونيو روديجر



تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني، مع الدولي الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، في صفقة مجانية ولمدة 4 مواسم حتي يونيو 2026، ليكون دعمًا قويًا لدفاع المرينجي في الموسم الجاري 2022-2023.

فرانك كيسي

أبرم برشلونة الإسباني، واحد من أبرز الصفقات في الميركاتو الصيفي، وهوفرانك كيسي لاعب وسط ميلان، حيث ربط البارسا النجم الإيفواري بعقد مدته 4 سنوات.

باولو ديبالا

إنتهي عقد الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس الإيطالي، في 30 يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان إلي إتفاق على تجديد العقد، ليرحل نجم التانجو إلي روما لمدة 3 سنوات حتي يونيو 2025.

كريسيتان إريكسن

وقع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب برينتفورد لمدة 3 سنوات حتي يونيو 2025، ليكون أحد التعزيزات القوية في مركز الوسط الهجومي.

تعتبر قصة كريستيان إريكسن واحدة من بين أكثر القصص الملهمة في عالم كرة القدم، حيث تعرض الدنماركي لسكتة قلبية مع منتخب الدنمارك، خلال يورو 2020 لكنه نجح في العودة إلى ملاعب كرة القدم، بعد تركيب دعامة في القلب، ووقع مع برينتفورد في يناير الماضي.