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مايكروسوفت تطرح نظام إعلام بشريط المهام إلى أدوات ويندوز 11

19 آب / أغسطس 2022 10:37

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تطرح مايكروسوفت نظام إعلام بشريط المهام إلى أدوات ويندوز 11 الخاصة بها هذا الأسبوع، بينما عادت أداة الطقس إلى ويندوز 11 في وقت سابق من هذا العام ، كانت تجربة ثابتة إلى حد كبير تعرض رمزًا مشمسًا عندما يكون الطقس جيدًا وأيقونة مظلة عندما تمطر وتمتص الخروج. كل هذا يتغير هذا الأسبوع، حيث تقوم مايكروسوفت بإضافة رسوم متحركة مباشرة إلى أداة شريط المهام هذه.
 
سيبدأ جميع مستخدمي ويندوز 11 في رؤية إشعارات الأدوات الجديدة هذه في الأيام والأسابيع القادمة، وذلك بفضل التحديث الذي تم إجراؤه على Windows Web Experience Pack الذي يدعم ميزة أدوات مايكروسوفت.
 
 تظهر الإخطارات كرسوم متحركة حية على أداة الطقس في شريط المهام ، وتتضمن تنبيهات للعواصف الرعدية وحتى تنبيهات المؤشر عندما ترتفع الأسهم التي تتابعها أو تنخفض وفقا لما نقله موقع ذا فيرج التقني.
 
يوضح مايكروسوفت في حديث للدعم: "عندما يحدث شيء مهم يتعلق بأحد عناصر واجهة المستخدم الأخرى ، فقد ترى إعلانًا من تلك الأداة على شريط المهام". "من المفترض أن تكون هذه الإعلانات سريعة ويمكن إلقاء نظرة خاطفة عليها ، وإذا لم تتفاعل معها ، فسيعود شريط المهام لعرض حالة الطقس لك."
 
عند الحديث عن تحديثات ويندوز 11 المستقبلية ، تخطط مايكروسوفت أيضًا لإصدار تحديث نظام التشغيل الرئيسي القادم في 20 سبتمبر. سيتضمن ويندوز 11 22H2 مجلدات تطبيقات جديدة في قائمة "ابدأ" ، وسحبها وأفلتها في شريط المهام ، وإيماءات اللمس الجديدة وغير ذلك الكثير.
 

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