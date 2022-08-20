وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد السلة يعلن تجميد نشاطه وكالة الرأي الفلسطينية موعد وصول بعثة نادي طولكرم إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تدعو المسلمين للدفاع عن الاقصى ووقف الانتهاكات بحقه وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستنكر فرض الاحتلال مناهج مشوهة على طلبة القدس وكالة الرأي الفلسطينية المكافحة: توقيف تاجرين خطيرين في مداهمة وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجمد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تبارك تصدّي المقاومة البطولي لاقتحام طوباس وطمون
أخبار » الرياضة و الملاعب

موعد وصول بعثة نادي طولكرم إلى غزة

20 آب / أغسطس 2022 08:58

111
111

أكد الكابتن سامي أبو الحصين مساعد أمين عام اتحاد الكرة أن الاتحاد أنهى كافة الترتيبات الخاصة باللقاء النهائي لبطولة طوكيو بين نادي ثقافي طولكرم بطل المحافظات الشمالية ونادي اتحاد خانيونس بطل المحافظات الجنوبية، بتوجيهات من سيادة الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد ونائبه إبراهيم أبو سليم.

وقال أبو الحصين إن بعثة ثقافي طولكرم ستصل المحافظات الجنوبية يوم الأحد المقبل لخوض المباراة النهائية أمام اتحاد خانيونس يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد خانيونس الساعة الخامسة عصراً، مشيراً إلى أن الاستعدادات لاستقبال البعثة جاهزة من قبل اتحاد الكرة.

وأضاف أبو الحصين أن فريق ثقافي طولكرم سيخوض تدريبا على استاد خانيونس يوم الاثنين المقبل الساعة الخامسة عصراً استعداداً للمباراة لتحديد بطل فلسطين.

وأشار أبو الحصين إلي أن اتحاد الكرة عقد سلسلة اجتماعات مع المؤسسات المعنية لترتيب زيارة فريق ثقافي طولكرم، بالتنسيق الكامل مع برنامح الأمم المتحدة الإنمائي لإنجاح المباراة بالشكل الذي يليق بكرة القدم الفلسطينية.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس توج بطلا للنسخة الأخيرة بعد فوزه على فريق شباب الخليل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟