موعد وصول بعثة نادي طولكرم إلى غزة

أكد الكابتن سامي أبو الحصين مساعد أمين عام اتحاد الكرة أن الاتحاد أنهى كافة الترتيبات الخاصة باللقاء النهائي لبطولة طوكيو بين نادي ثقافي طولكرم بطل المحافظات الشمالية ونادي اتحاد خانيونس بطل المحافظات الجنوبية، بتوجيهات من سيادة الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد ونائبه إبراهيم أبو سليم.

وقال أبو الحصين إن بعثة ثقافي طولكرم ستصل المحافظات الجنوبية يوم الأحد المقبل لخوض المباراة النهائية أمام اتحاد خانيونس يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد خانيونس الساعة الخامسة عصراً، مشيراً إلى أن الاستعدادات لاستقبال البعثة جاهزة من قبل اتحاد الكرة.

وأضاف أبو الحصين أن فريق ثقافي طولكرم سيخوض تدريبا على استاد خانيونس يوم الاثنين المقبل الساعة الخامسة عصراً استعداداً للمباراة لتحديد بطل فلسطين.

وأشار أبو الحصين إلي أن اتحاد الكرة عقد سلسلة اجتماعات مع المؤسسات المعنية لترتيب زيارة فريق ثقافي طولكرم، بالتنسيق الكامل مع برنامح الأمم المتحدة الإنمائي لإنجاح المباراة بالشكل الذي يليق بكرة القدم الفلسطينية.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس توج بطلا للنسخة الأخيرة بعد فوزه على فريق شباب الخليل.