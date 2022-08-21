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سامسونغ تكشف عن شاشة متطورة جداً لمحبي ألعاب الفيديو

21 آب / أغسطس 2022 08:25

سامسونغ تكشف عن شاشة متطورة جداً لمحبي ألعاب الفيديو
سامسونغ تكشف عن شاشة متطورة جداً لمحبي ألعاب الفيديو

كشفت سامسونغ عن شاشة مميزة كبيرة الحجم طورتها لمحبي ألعاب الفيديو ومستخدمي الحواسب.

وأكثر ما يميز شاشة Odyssey Arc من بين شاشات الألعاب هو حجمها الكبير إذ أتت بمقاس 55 بوصة، كما جاءت منحنية بمعدل انحناء 1000R، وثبتت على محور متحرك يمكن من إدارتها لتكون أفقية أو عمودية.

وجاءت الشاشة بأبعاد "16:9"، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تردد كبير يعادل 165 هيرتزا، ونسبة تباين تبلغ 1,000,000:1.

Video Player

وتدعم هذه الشاشة تقنية Quantum Mini LED التي تمنحها 16384 من مستويات اللون الأسود، كما تدعم أجهزة Ark Dial التي تمكن من إمكانية التحكم بأربع شاشات عن بعد.

وزودتها سامسونغ بأربع منافذ HDMI لوصلها مع مختلف الحواسب والأجهزة الإلكترونية، ونظام إضاءة خلفي مميز الألوان، والأبرز من ذلك هو أن المستخدم يمكنه تقسيم الشاشة إلى 3 أجزاء افتراضية للتحكم بعدة ألعاب أو صفحات إنترنت عند تدوير هذه الشاشة لتكون بالوضع العمودي.

ويمكن لهذه الشاشة دعم ألعاب الفيديو أو المقاطع المصورة التي تأتي بدقة 4K، أما سعرها في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يصل إلى 3500 دولار.

المصدر: ixbit

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