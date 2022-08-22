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آبل تكشف عن iPhone 14 وأحدث تقنياتها قريبا

22 آب / أغسطس 2022 08:25

آبل تكشف عن iPhone 14 وأحدث تقنياتها قريبا
آبل تكشف عن iPhone 14 وأحدث تقنياتها قريبا

تستعد آبل لحدثها السنوي الكبير الذي ستكشف فيه عن أحدث أجهزتها الذكية ومن ضمنها هواتف iPhone 14 المنتظرة.

وتبعا للمعلومات التي نشرها الصحفي الشهير، مارك غورمان فإن "الشركة ستكشف عن مجموعتها الأحدث من الأجهزة الإلكترونية خلال حدث سيعقد في 7 سبتمبر المقبل، وستبدأ بطرح هذه الأجهزة في 16 سبتمبر عبر متاجرها ومواقعها الرسمية على الإنترنت".

وتشير التسريبات إلى أن آبل تنوي طرح 4 نماذج من هواتف آيفون هذا العام، كما ستطرح نماذج جديدة من حواسب Mac وحواسب iPad اللوحية، فضلا عن إطلاقها النموذج الجديد من ساعات Apple Watch الذكية.

وكانت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية قد أشارت سابقا إلى أن هاتف iPhone 14 قد يحدث نقلة نوعية في تاريخ شركة آبل، فقد تخلو بعض نماذجه من الفتحات التقليدية لشرائح SIM التقليدية المخصصة للاتصال مع الشبكات الخلوية، وسيستعاض عنها بتقنيات eSIM التي توفر اتصالا مباشرا مع الشبكات.

ومن جهته توقع الصحفي الشهير مارك غورمان "أن هواتف آيفون التي ستطرح خريف العام الجاري ستأتي بميزة Always On Display، وهي الميزة المستعملة في هواتف سامسونغ وبعض هواتف أندرويد منذ عدة سنوات، ويمكن من خلالها أن تظهر شاشة الهاتف الوقت والتاريخ وحالة البطارية وبعض المعلومات الأخرى عندما يكون الهاتف مقفلا".

المصدر: فيستي

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