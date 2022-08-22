وكالة الرأي الفلسطينية شارع "شارون".. مشروع استيطاني لشطب هوية قرى القدس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشرع بإنشاء معسكر للجيش في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشرف على استلام آليات ثقيلة لبعض البلديات وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنظم ورشة عمل حول آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون المهنية بوزارة العدل تناقش بعض المقترحات مع صالونات التجميل وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر وطني في غزة بالذكرى الـ 53 لإحراق الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنظيف خطوط ومصارف مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تبحث تعاونها مع مديرية عمل الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تتفقد محطة التحلية التابعة للبلدية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بن غفير يهدد عائلة الأسير نذور الدين جربوع في جنين

22 آب / أغسطس 2022 04:35

جنين- الرأي

هدد عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، عائلة الأسير الجريح نذور الدين جربوع من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، عبر اتصال هاتفي.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر - في بيان له- "إن تهديد أسرة أسير من قبل عضو كنيست، يتفاخر كل يوم بمواد مصورة لجرائمه وحقده، هو جزء أساسي من المنظومة الإسرائيلية التي تشرع القوانين وتصوت عليها.

وبين أن التهديد كان حول الانتقام من نور، وأنه لن يتم تركه على قيد الحياة، وأنهم سيصلون له في المستشفى الذي يُحتجز فيه، وسيتم تصفيته، كما سيتم الانتقام من أُسرته.

وأوضح أبو بكر أن المدعو بن غفير، صاحب سجل حافل بمثل هذه الممارسات، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع اتصاله التهديدي للانتقام من نور وأُسرته بشكل جدي، تحديداً وأنه صاحب سجل جنائي أسود، ويشجع على العنف ونشر الفوضى، كما أنه محامي مجاني لكل من يرتكب جريمة بحق الفلسطينيين.

يشار إلى أن الأسير جربوع (27 عاماً) من مخيم جنين، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 9 من نيسان/ ابريل الماضي، وخلال اعتقاله كان قد أُصيب بعدة رصاصات بجسده استقرت إحداها في العمود الفقري أدت إلى إصابته بشلل نصفي، ويقبع حالياً داخل ما يسمى عيادة "سجن الرملة" بظروف صعبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟