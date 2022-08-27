بايرن ميونخ يستضيف مونشنجلادباخ فى مواجهة قوية بالدوري الألماني

يلتقى فريق بايرن ميونيخ الألماني مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الألماني بالموسم الجاري 2022-2023.

ويسعى العملاق البافارى لمواصلة انتصاراته في الدوري الألماني وتحقيق الفوز الرابع على التوالي فى الموسم الجديد من المسابقة من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 9 نقاط، بعدما نجح فى تحقيق العلامة الكاملة وتسجيل 15 هدفا وتلقى هدفا وحيدا.

فيما يأتي فريق بوروسيا مونشنجلادباخ فى المركز الثاني بالترتيب برصيد 7 نقاط متساويا مع فريقى ماينز ويونيون برلين، حيث حقق انتصارين بالإضافة إلى تعادل وحيد ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وكشفت الإحصائية، التى نشرتها شبكة "هو سكورد" العالمية، أن بايرن ميونيخ سجل أهدافًا في الدوري الألماني (15) هدفا، أكثر من الرباعى بوروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن وشالكه (14) حتى الآن هذا الموسم.

وسجل العملاق البافارى 15 هدفا في 3 جولات بالبوندزليجا، بينما أحرزت الأربعة الأندية الأخرى مجتمعة 14 هدفا كالتالى: بوروسيا دورتموند 6 أهداف، لايبزيج 4 أهداف، شالكه 3 أهداف، وباير ليفركوزن هدف وحيد.

ودمر بايرن ميونخ شباك نظيره بوخوم بنتيجة 7-0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "رورو ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2022-2023.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن تسع نقاط لبايرن ميونخ وفارق الأهداف +14 (15-1) بعد ثلاث مباريات هو أفضل بداية لأى فريق فى تاريخ الدوري الألماني.

كما سجل بايرن 13 هدفًا فى أول مباراتين خارج أرضه، وهو رقم قياسي جديد بالدوري الألماني.