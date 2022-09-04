النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2339) الاحد 4/9/2022
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يجرف أراض بشمال رام الله لربط مستوطنات ببعضها البعض
النائب قرعاوي: تصعيد المقاومة هو الرد الأمثل على انتهاكات الاحتلال بالضفة
اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة
أخبار إسرائيلية
غانتس يتعهد تكثيف نشاط الجيش في الضفة
مدمرة تركية في ميناء حيفا للمرة الأولى منذ 12 عاماً
"هآرتس": المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة تبدأ من الضفة الغربية
اخبار دولية
"أوتشا" يكشف حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2009
وقفات احتجاجية أمام "غوغل" و"أمازون" الخميس لتوقيعهما عقدًا مع الاحتلال
إيران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي
أخبار عربية
منظمة التعاون الإسلامي تدعو لمساءلة الكيان الإسرائيلي عن انتهاكاته للقانون الدولي
قطر تدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“داخلية” غزة تُنفّذ أحكام إعدام بحق 5 مسجونين
استشهاد فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي- (صور)
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتدمير الموارد الطبيعية للبحر الميت
إسرائيل تفرض قيوداً جديدة على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد المعتقل أبو محاميد
الشروق المصرية
قطر تدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة
السلطة الفلسطينية: نطالب بتحقيق دولي في استشهاد معتقل فلسطيني لدى إسرائيل
الغد الأردنية
استشهاد أبو محاميد يكشف إهمال الاحتلال بمعالجة 200 أسير
حرب إسرائيل على ذاكرة اليهود العرب والإيرانيين
الشرق القطرية
" الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 9 مشاريع استيطانية بالقدس المحتلة الشهر الماضي
إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية
استشهاد فلسطيني طعن مستوطناً قرب الخليل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"الأشغال": "أونروا" برفقة طواقمنا تحصر اليوم أضرار 100 وحدة طالها الدمار
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر قطاع غزة
مصدر خاص يكشف تفاصيل اعتقال أمن السلطة للصحفي مجاهد السعدي
مركز: انتهاكات المحتوى الفلسطيني خلال أغسطس الأعلى منذ بداية العام
مشاهد تعرض لأول مرة.. هذا ما قاله مقاومو "القسام" في الضفة!
الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد المعتقل موسى أبو محاميد
الأوقاف تستنكر إقامة حفل إسرائيلي بساحة مسجد بئر السبع
القدس المحلية
محدث|| الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الضفة الغربية
الأمن الفلسطيني يعتقل الصحفي محمد عتيق
مصرع شخص في حادث سير قرب سلفيت
معتقلان شقيقان يواصلان إضرابهما عن الطعام
شمس" يدين فرض الاحتلال قيودًا على حركة الأجانب الراغبين في دخول الأراضي الفلسطينية
التميمي: تحرك لإعداد ملف قانوني وبيئي حول مصانع "جيشوري"
الأمن الفلسطيني يحبط محاولة تسريب عقار بالخليل
اعتقال مواطنين على حاجز عسكري قرب رام الله
الطيبة: وقفة احتجاجية ضد هدم المنازل
نقل الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى إثر تدهور وضعها الصحي
محدث| الأجهزة الأمنية تفرج عن الصحفي مجاهد السعدي
الحياة الجديدة
"جوجل" تسخر خدماتها لدولة الاحتلال.. ومستقيلون منها يردون: لا تكنولوجيا للفصل العنصري
الاحتلال يتمادى في انتهاكاته بحق أبناء شعبنا ومقدساته
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من المغير
"أسدام جلوبال" تنظم ورشة حول الأمن الرقمي لموظفي مؤسسة "أمان" في رام الله
الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في طولكرم
التميمي: تحرك لإعداد ملف قانوني وبيئي حول مخاطر مصانع "جيشوري" الإسرائيلية غرب طولكرم
جريدة الأيام
استشهاد أسير في سجون الاحتلال "نتيجة تعرضه لإهمال طبي متعمد"
تحذيرات من خطورة أنشطة لجمعية "إلعاد" الاستيطانية في أحياء القدس
الشهيد فادي غطاس .. الاحتلال يغتال حلمه باستكمال دراسته الجامعية
وقفة منددة بسياسة هدم البيوت في الطيبة داخل أراضي الـ48
ديربي الغضب" يبتسم لـ "ميلان" على حساب جاره "إنتر"
ريال مدريد يفضّ شراكة صدارة "الليغا" يهزيمة "بيتيس"
شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل بدعوى طعنه جندياً قرب كريات أربع
وكالة صفا
بعد تنفيد أحكام الإعدام.. الداخلية بغزة: سنواصل مسؤولياتنا في تطبيق القانون
أمن جنين يعتقل "مطلوبين" للاحتلال وصحفيًا
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين بنابلس
بالصور وقفة برام الله رفضًا للاعتقال السياسي
"الديمقراطية" تدعو لاستعادة أجواء حوار مؤتمر الأمناء العامين
دعوات لنصرة المعتقلين السياسيين والمشاركة في وقفة برام الله اليوم
ورقة علمية: "إسرائيل" ستبقى غير مستقرة حتى 2030
مركز: انتهاكات "ميتا" للمحتوى الفلسطيني خلال أغسطس الأعلى منذ بداية العام
"الداخلية" تُنفّذ 5 أحكام إعدام بحق مُدانين بالتخابر والقتل
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين باضفة
الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها في سلوان
الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى
الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
استكمال أعمال إزالة مبنى مدرسة بلقيس المتضرر بفعل القصف
حنيني: استشهاد الأسير أبو محاميد جريمة تستوجب محاسبة الاحتلال
فلسطين اليوم
الأمم المتحدة: الاحتلال هدم 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009 وحتى نهاية أغسطس 2022
ضباط في جيش الاحتلال يخشون وقوع عمليات في قلب الكيان
"النبي صموئيل": قرية فلسطينية تسعى "إسرائيل" لاجتثاثها وسرقتها
الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسير موسى أبو محاميد استمرار للجرائم بحق الأسرى
دعم الصحفيين تطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الصحفي محمد عتيق
بالصور وفد أمريكي لجراحة قلب الأطفال تابع لجمعية إغاثة أطفال فلسطين يصل غزة
بالفيديو شاهد| مُثير للسخرية.. قوات الاحتلال تعتقل حماراً قرب الخليل
هيئة المعابر تعلن وصول "كشف تنسيقات" مصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين القادم
سما نيوز
رسالة مهمة بشأن تصاريح العمل في "إسرائيل"
قناة عبرية: جيش الاحتلال سيستأنف عمليات الاعتقال في الضفة الليلة
قناة عبرية تحذر نصر الله من تكرار حرب 2006 "المدمرة"
لأول مرة.. الاحتلال يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير داخل قاعدة عسكرية
إسرائيليون يكشفون أسباب رفضهم الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال
وقفة منددة بسياسة هدم البيوت في الطيبة داخل أراضي الـ48
تحرك لإعداد ملف حول مخاطر مصانع "جيشوري" الإسرائيلية غرب طولكرم
عرب 48
أمن السلطة يعتقل "مطلوبين" وصحفيا في جنين
طولكرم: ملاحقة قانونية لمصانع إسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين
تحديد موعد بدء التوقيت الشتوي في الضفة وغزة
وكالة وفا
"الأسرى": إدارة السجون تستخدم الإهمال الطبي ك ...
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- 4 أيلول (سبتمبر)
- 2004م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أول المسجلين ويؤكد أنه يستمد شرعيته من الشعب، وانطلاق حملة التسجيل للانتخابات في جميع أرجاء الوطن والفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية تحث المواطنين على تسجيل أسمائهم.
- 2001م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية قام بها الاستشهادي رائد نبيل البرغوثي من كتائب عز الدين القسام ومن قرية عابود قضاء رام الله، وقد قتل شخصان وأصيب 15 بجراح مختلفة.
- 1997م عملية استشهادية نفذها 3 شبان في أحد أحياء القدس الغربية المزدحمة، مما أدى إلى مقتل 7 من الإسرائيليين وإصابة العشرات واستشهاد الشبان الثلاثة وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسئوليتها عن العملية.
- 1997 م مجموعة استشهادية تابعة لحركة "حماس" تنفذ عملية تفجير في شارع محني يهودا المكتظ في القدس المحتلة، فتقتل خمسة إسرائيليين وتصيب 160 آخرين بجراح.
- 1996 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يجتمع أول مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد عن حزب ليكود بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949)، لبحث استئناف مفاوضات التسوية بينهما.
- 1981م إعلان الإضراب العام في فلسطين احتجاجا على الحفريات تحت المسجد الأقصى.