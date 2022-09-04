النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2339) الاحد 4/9/2022

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يجرف أراض بشمال رام الله لربط مستوطنات ببعضها البعض

النائب قرعاوي: تصعيد المقاومة هو الرد الأمثل على انتهاكات الاحتلال بالضفة

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

أخبار إسرائيلية

غانتس يتعهد تكثيف نشاط الجيش في الضفة

مدمرة تركية في ميناء حيفا للمرة الأولى منذ 12 عاماً

اخبار دولية

"أوتشا" يكشف حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2009

وقفات احتجاجية أمام "غوغل" و"أمازون" الخميس لتوقيعهما عقدًا مع الاحتلال

أخبار عربية

القدس العربي

استشهاد فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي- (صور)

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتدمير الموارد الطبيعية للبحر الميت

إسرائيل تفرض قيوداً جديدة على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد المعتقل أبو محاميد

الشروق المصرية

قطر تدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

السلطة الفلسطينية: نطالب بتحقيق دولي في استشهاد معتقل فلسطيني لدى إسرائيل

الغد الأردنية

استشهاد أبو محاميد يكشف إهمال الاحتلال بمعالجة 200 أسير

الشرق القطرية

" الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 9 مشاريع استيطانية بالقدس المحتلة الشهر الماضي

مركز: انتهاكات المحتوى الفلسطيني خلال أغسطس الأعلى منذ بداية العام

مشاهد تعرض لأول مرة.. هذا ما قاله مقاومو "القسام" في الضفة !

الأمن الفلسطيني يعتقل الصحفي محمد عتيق

مصرع شخص في حادث سير قرب سلفيت

معتقلان شقيقان يواصلان إضرابهما عن الطعام

شمس" يدين فرض الاحتلال قيودًا على حركة الأجانب الراغبين في دخول الأراضي الفلسطينية

التميمي: تحرك لإعداد ملف قانوني وبيئي حول مصانع "جيشوري"

الأمن الفلسطيني يحبط محاولة تسريب عقار بالخليل

اعتقال مواطنين على حاجز عسكري قرب رام الله

الطيبة: وقفة احتجاجية ضد هدم المنازل

نقل الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى إثر تدهور وضعها الصحي

محدث| الأجهزة الأمنية تفرج عن الصحفي مجاهد السعدي

الحياة الجديدة

"جوجل" تسخر خدماتها لدولة الاحتلال.. ومستقيلون منها يردون: لا تكنولوجيا للفصل العنصري

الاحتلال يتمادى في انتهاكاته بحق أبناء شعبنا ومقدساته

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من المغير

"أسدام جلوبال" تنظم ورشة حول الأمن الرقمي لموظفي مؤسسة "أمان" في رام الله

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في طولكرم

التميمي: تحرك لإعداد ملف قانوني وبيئي حول مخاطر مصانع "جيشوري" الإسرائيلية غرب طولكرم

جريدة الأيام

استشهاد أسير في سجون الاحتلال "نتيجة تعرضه لإهمال طبي متعمد"

تحذيرات من خطورة أنشطة لجمعية "إلعاد" الاستيطانية في أحياء القدس

مقتل شاب برصاصة طائشة في جنين

الشهيد فادي غطاس .. الاحتلال يغتال حلمه باستكمال دراسته الجامعية

وقفة منددة بسياسة هدم البيوت في الطيبة داخل أراضي الـ48

ديربي الغضب" يبتسم لـ "ميلان" على حساب جاره "إنتر"

ريال مدريد يفضّ شراكة صدارة "الليغا" يهزيمة "بيتيس"

شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل بدعوى طعنه جندياً قرب كريات أربع

بالصور وقفة برام الله رفضًا للاعتقال السياسي

دعوات لنصرة المعتقلين السياسيين والمشاركة في وقفة برام الله اليوم

ورقة علمية: "إسرائيل" ستبقى غير مستقرة حتى 2030

مركز: انتهاكات "ميتا" للمحتوى الفلسطيني خلال أغسطس الأعلى منذ بداية العام

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها في سلوان

فلسطين اليوم

الأمم المتحدة: الاحتلال هدم 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009 وحتى نهاية أغسطس 2022

ضباط في جيش الاحتلال يخشون وقوع عمليات في قلب الكيان

رسالة مهمة بشأن تصاريح العمل في "إسرائيل"

قناة عبرية: جيش الاحتلال سيستأنف عمليات الاعتقال في الضفة الليلة

قناة عبرية تحذر نصر الله من تكرار حرب 2006 "المدمرة"

لأول مرة.. الاحتلال يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير داخل قاعدة عسكرية

إسرائيليون يكشفون أسباب رفضهم الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال

وقفة منددة بسياسة هدم البيوت في الطيبة داخل أراضي الـ48

عرب 48

أمن السلطة يعتقل "مطلوبين" وصحفيا في جنين

طولكرم: ملاحقة قانونية لمصانع إسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين

تحديد موعد بدء التوقيت الشتوي في الضفة وغزة

وكالة وفا

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في ...

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في ...

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4 أيلول (سبتمبر)

2004م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أول المسجلين ويؤكد أنه يستمد شرعيته من الشعب، وانطلاق حملة التسجيل للانتخابات في جميع أرجاء الوطن والفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية تحث المواطنين على تسجيل أسمائهم.

2001م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية قام بها الاستشهادي رائد نبيل البرغوثي من كتائب عز الدين القسام ومن قرية عابود قضاء رام الله، وقد قتل شخصان وأصيب 15 بجراح مختلفة.

1997م عملية استشهادية نفذها 3 شبان في أحد أحياء القدس الغربية المزدحمة، مما أدى إلى مقتل 7 من الإسرائيليين وإصابة العشرات واستشهاد الشبان الثلاثة وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسئوليتها عن العملية.

1997 م مجموعة استشهادية تابعة لحركة "حماس" تنفذ عملية تفجير في شارع محني يهودا المكتظ في القدس المحتلة، فتقتل خمسة إسرائيليين وتصيب 160 آخرين بجراح.

1996 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يجتمع أول مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد عن حزب ليكود بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949)، لبحث استئناف مفاوضات التسوية بينهما.