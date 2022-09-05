لن تصدق.. ديدان صغيرة تكشف السرطان

عادة ما تستخدم الكلاب ذات حاسة الشم المذهلة، لاكتشاف أشكال مختلفة من السرطان في أنفاس الإنسان والدم والبول،

إلا أن العلم تطور، وبدأ يستعين بديدان صغيرة لاتباع نفس الطريقة واستكشاف سرطان الرئة.

فقد أجرى باحثون من جامعة ميونغجي في كوريا الجنوبية، تجارب معملية على الدودة المستديرة، التي تُعرف أيضا باسم دودة ربداء الرشيقة.

وتبين أنها تتلوى في طريقها نحو الخلايا السرطانية باتباع أثر الرائحة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية..

ووفقًا لتقرير على الإنترنت ، اكتشف باحثو جامعة أوساكا في اليابان ديدان مجهرية معروفة باسم الديدان الخيطية، حيث يمكن توطيفها بتغطيتها بأغلفة أساسها "هيدروجيل" ثم تكييفها لحمل الأدوية وإيصالها إلى الجسم.